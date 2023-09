Niektóre wizyty zagranicznych turystów w Polsce były tego lata spektakularne - choćby napływ gości z krajów arabskich. - Górskie krajobrazy i markowe hotele znalazły się na ich celowniku - tłumaczy Artur Kozieja, prezes grupy Europlan.

Dla hoteli wypoczynkowych, jeśli powstają z myślą o turystach zagranicznych, międzynarodowy szyld jest gwarantem standardu.

Do Polski wrócili m.in. turyści z Czech i Izraela. Kraków niecierpliwie wciąż czeka na Chińczyków.

Tegoroczne, wakacyjne pobyty w polskich hotelach były krótsze, kilkudniowe. Wydatki na przykład na gastronomię wskazywały na bardziej oszczędny styl tego wypoczynku.

Rozmawiając o branży hotelowej nie sposób nie zacząć od posumowania tegorocznych wakacji. Jaki to był sezon - dobry czy średni? Może mógłby być lepszy, gdyby nie tanie oferty wypoczynku w Turcji czy Bułgarii?

Artur Kozieja, prezes zarządu grupy Europlan: Dwa miesiące wakacyjne były dobrym okresem dla hotelarzy. Trochę sią baliśmy tego sezonu ze względu na tańsze oferty wyjazdów zagranicznych, które mogły mieć duży wpływ na popyt w Polsce, ponieważ w pandemii prawie wszyscy odkładali swoje plany podróżnicze. Na szczęście spora grupa klientów zdecydowała się na wypoczynek w Polsce. Nie mogliśmy narzekać na obłożenie. W naszych dwóch wczasowych obiektach, czyli Lake Hill w Karkonoszach i Radisson Blu w Ostródzie, frekwencja przekroczyła 85 proc. Przyznam, że pobyty były krótsze, kilkudniowe. Wydatki na przykład na gastronomię również wskazywały na bardziej oszczędny styl tego wypoczynku.

Czy do polskich hoteli wrócili goście zagraniczni? Wiemy, że przestali nas odwiedzać najpierw przez pandemię, a potem przez wybuch wojny w Ukrainie, uznając nas za kraj frontowy. Jak jest dzisiaj? Według sierpniowej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, cudzoziemcy stanowili średnio 27 proc. gości. W hotelach biznesowych - 30 proc., a wypoczynkowych - 28 proc. To dużo, czy mało?

Myślę, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia w zakresie promocji Polski i jej natury na świecie. Jednak to nie są złe wyniki. W tym roku wizyty gości zagranicznych, szczególnie w okresie letnim, wróciły i niektóre były nawet spektakularne, jak np. napływ turystów z krajów arabskich do Zakopanego, ale nie tylko, bo także w Karkonoszach ich gościliśmy. Zieleń i nasze górskie krajobrazy znalazły się na celowniku klientów z tych krajów. Zamierzamy kontynuować tę współpracę i aktywnie się włączyć w promocję naszych hoteli w krajach arabskich.

Jakie jeszcze narodowości do nas już wróciły?

Od kilku lat obserwujemy napływ czeskich turystów. W Karkonoszach rynek hotelowy po czeskiej stronie to przeważnie odrestaurowane pensjonaty. Po polskiej stronie gór, obiekty dysponują pełną ofertą hotelowych usług na światowym poziomie. Karkonosze to w ogóle tygiel kultur. Przyjeżdżają do nas także Niemcy, współpracujemy z niemieckimi influencerami, którzy przyjeżdżają do Lake Hill, a potem promują Karkonosze w niemieckich mediach.

A kto jeszcze nie wrócił na polski rynek?

Z perspektywy naszego krakowskiego hotelu Metropolo by Golden Tulip, mogę powiedzieć, że wciąż czekamy na klienta niemieckiego - przed pandemią największego światowego turystę. Ważni dla nas na rynku krakowskim są także goście z Izraela. Na szczęście grupy turystyczne z tego kraju powoli do nas wracają. Spodziewamy się powrotu Chińczyków do Krakowa, ale na razie Chiny są u nas tym wielkim nieobecnym.

Czy polskie hotele, żeby rywalizować z zagranicznymi odpowiednikami, muszą mieć zagraniczny szyld? Na rynku pojawiają się dwie skrajne opinie. Według jednej, utracił on magnetyczną moc, bo niemal można go kupić przez internet. Druga mówi, że globalnym brandom trudno wejść do Polski. Niektórym się to udaje dopiero po 10 latach.

Nie odważyłbym się otworzyć hotelu miejskiego bez międzynarodowej marki. Głównie dlatego, że większość klientów obiektów biznesowych to goście korporacyjni, którzy odwiedzają tylko obiekty objęte międzynarodowymi umowami współpracy między globalnymi firmami i sieciami hotelowymi.

Goście z krajów arabskich nocowali właściwie wyłącznie w jedynym sieciowym hotelu w Zakopanem, czyli Radisson Blu.

Z kolei dla hoteli wypoczynkowych, jeśli powstają z myślą o turystach zagranicznych, międzynarodowy szyld może być dużym wsparciem. Globalna marka jest dla nich gwarantem określonego standardu. Potwierdza to sytuacja z tegorocznych wakacji w Zakopanem, gdzie goście z krajów arabskich nocowali właściwie wyłącznie w jedynym sieciowym hotelu, czyli Radisson Blu. Z kolei w naszym hotelu w Ostródzie, szyld Radisson Blu przyciąga imprezy korporacyjne, które najczęściej są organizowane przez międzynarodowe firmy.

Hotele, jeśli chodzi o finansowanie ich budowy, trafiły na bankowe listy zakazanych inwestycji, więc inwestorzy decydują się na system condo. Jak to jest, że sprzedaż apartamentów w takich projektach spadła - sam pan przyznaje, że kiedyś to było 8-12 unitów miesięcznie, teraz jest 5-6, a jednocześnie te jednostki często sprzedają się na etapie dziury w ziemi? Europlan, bez 30 proc. obłożenia w przedsprzedaży w ogóle nie rusza z budową.

Zdecydowanie ta formuła zapewniła nam w ostatnich kilku latach możliwość realizowania obiektów, ponieważ rzeczywiście banki wycofały się z finansowania sektora hotelowego. Stało się tak dlatego, że wiele obiektów w trakcie pandemii stanęło w obliczu restrukturyzacji. Condo ogranicza się do miejscowości wypoczynkowych. Element emocjonalny w zakupie apartamentu jest ważny. Ludzie kupują te jednostki z myślą o inwestowaniu, ale też wypoczywaniu - pobyty właścicielskie -dwu, trzytygodniowe są szalenie dla nich istotne.

Condo, w przeciwieństwie do mieszkania na wynajem, to inwestycja bezobsługowa. Europlan w swoim portfelu ma już ok. 300-400 inwestorów.

Dlatego ten sektor w 95 proc. rozwinął się w miejscowościach wczasowych. Przyznam, że cały czas naszymi inwestycjami interesują się osoby z nadwyżką finansową. Jeśli już raz zainwestowali w stabilny obiekt, który się sprawdza i regularnie wypłaca czynsz zgodnie z umową, to już zostają w tym segmencie. Condo, w przeciwieństwie do mieszkania na wynajem, to inwestycja bezobsługowa. W naszym portfelu mamy już ok. 300-400 inwestorów. Niektórzy, mając co roku nadwyżkę kilkuset tysięcy złotych, inwestują z nami w kolejne projekty.

W miejskich hotelach biznes kręci się głównie dzięki MICE. Jak przemysł spotkań się odbudował po pandemii? Czy to prawda, że nie wszędzie wrócił do skali, w jakiej działał w czasach swojej świetności, więc hotele biznesowe dywersyfikują ofertę, przygotowując propozycję także dla klienta leisure’owego, citybreake’owego, który wraz z rodziną szuka miejskich rozrywek?

Rzeczywiście, MICE jest w trakcie odbudowy. W krakowskim hotelu Metropolo by Golden Tulip mamy prawie 4,5 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej, więc dla nas jest to bardzo ważny segment. Na szczęście z miesiąca na miesiąc obserwujemy poprawę. Mogę powiedzieć, że pipeline wydarzeń na 2023 r. powinien przekroczyć nasz rekordowy 2019 r. Imprezy wracają, bo firmy - po latach pracy zdalnej -chcą odbudować kulturę korporacyjną. Jeśli chodzi o weekendy, to w hotelach miejskich zawsze był problem z obłożeniem, ponieważ klient biznesowy nocuje w tygodniu. Dlatego pojawiają się oferty city break, które się cieszą popularnością w dużych miastach.

Na rynku pojawiają się głosy, że aparthotele idą na rekord. Buduje się ich dużo w małych miejscowościach turystycznych, niemal na granicy przesycenia. Poza tym, że są to pochopne inwestycje, to jeszcze ubogo wyposażone w infrastrukturę hotelową, albo jej w ogóle pozbawione. Czy takie nieprzemyślane projekty psują rynek hotelowy?

Rzeczywiście, pojawiają się na rynku obiekty, w których podejście inwestora jest bardziej deweloperskie i przypomina tzw. wyciskanie PUM-u. Takie obiekty mogą oczywiście stwarzać pewną presję na ceny. Podobnie jest z Airbnb w dużych miastach, co rodzi pewne ograniczenia we wzroście cen usług hotelowych. Nie dostrzegam jednak wielkiego ryzyka, bo rynek jest na tyle pojemny, że oba sektory będą mogły funkcjonować.

Na zakończenie poproszę o gorącego newsa: kiedy otwarcie Hotelu Sanssouci w Karpaczu. Podobno tuż, tuż…

To nasza perła. Obiekt trudny, zabytkowy, pod opieką konserwatora. Z pietyzmem odtworzyliśmy przedwojenny charakter tego budynku. Nastawiamy się na otwarcie w nadchodzącym sezonie zimowym.

