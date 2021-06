Grand Focus Hotel Szczecin rusza w zmodernizowanych kamienicach

Hotel zlokalizowanych na rogu placu Zawiszy Czarnego i ulicy 3 Maja w Szczecinie.

Sieć Focus Hotels należy do do Grupy Kapitałowej IMMOBILE.

Ten 4-gwiazdkowy hotel w swej ofercie posiada 89 pokoi, w tym 7 luksusowych apartamentów oraz zaplecze konferencyjne, w którego skład wchodzą 4 sale konferencyjne o łącznej powierzchni 250 mkw.

Grand Focus Hotel Szczecin to drugi obiekt sieci, który powstał w Szczecinie i pierwszy, który będzie działał pod marką Grand.

Hotel położony w centralnej, doskonale skomunikowanej części miasta, w pobliżu rzeki Odry, daje gwarancję wypoczynku zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym.

Warto wspomnieć, że hotel znajduje się w zabytkowej kamienicy Dohrna. Wybudowana w 1853 roku była jednym z pierwszych budynków w dzielnicy Nowe Miasto. Dzięki gruntownemu remontowi zyskała ona drugie życie i zdecydowanie przyciąga wzrok przechodniów piękną elewacją. Wnętrze hotelu również zachwyca – do wykończenia użyto najwyższej jakości, luksusowych materiałów.

Do dyspozycji gości oddano 89 pokoi oraz 4 sale konferencyjne. W hotelu znajdują się restauracja, bar, sauna oraz siłownia. Wszystko zaprojektowano tak by hotel oddawał ducha marki Grand – na podłogach w częściach wspólnych mamy piękne włoskie kafle, sufity wieńczą bogate dekory i kryształowe żyrandole.

- Otwarcie pierwszego hotelu pod marką Grand jest zdecydowanie wielkim sukcesem sieci. Tym bardziej, że to już dwunasty obiekt Focus Hotels co jest potwierdzeniem, że wypracowany przez sieć model współpracy budzi zaufanie na rynku. Jak zawsze dołożymy wszelkich starań by nowy hotel w Szczecinie spełnił oczekiwania wszystkich odwiedzających nas gości -mówi Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu sieci Focus Hotels.

Nowy hotel, tak jak pozostałe hotele sieci Focus oferuje szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku. Hotelowi goście mogą bezpłatnie skorzystać z sauny i siłowni. Każdy pokój został wyposażony w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Ponadto goście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak jak ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci. Natomiast dzieci i młodzież do lat 18-stu, zakwaterowane w pokoju z rodzicami lub opiekunami, zgodnie ze standardem marki, będą nocować bezpłatnie.