Grano Hotel i Hotel Number One by Grano jako pierwsze w Polsce z certyfikatem Dekra

Hotel Grano oraz Hotel Number One by Grano zostały objęte ważną certyfikacją. Ocena Dekra Standard Trusted Facility dowodzi, że powyższe obiekty należące do sieci Grano Hotels to miejsca bezpieczne, spełniające ścisłe wytyczne sanitarne rekomendowane przez WHO oraz regulacje krajowe. To pierwszy przypadek przyznania tego certyfikatu hotelom na terenie Polski.

Dekra Standard Trusted Facility to ocena oparta o wytyczne WHO i regulacje krajowe, będąca obiektywnym dowodem na to, że obiekt może z powodzeniem prowadzić działalność, stale przestrzegając ścisłych, uznawanych na całym świecie, standardów higieny i bezpieczeństwa. Ocena dotyczy stosowania środków zapobiegawczych oraz konkretnych działań w obszarach: obsługi gości, klientów oraz zachowań pracowników; czyszczenia, dezynfekcji oraz sprzątania prania i konserwacji; higieny i zasad serwowania posiłków oraz budowania systemów bezpieczeństwa i działań komunikacyjnych.

Ocena wystawiana jest na podstawie szczegółowego audytu przeprowadzanego przez specjalistów DEKRA – spółki o niemalże 100-letniej historii, będącej światowym ekspertem w zakresie inspekcji. Hotel Grano oraz Hotel Number One by Grano przeszły kontrolę z wynikiem pozytywnym, co pozwoliło im uzyskać certyfikację Dekra Standard Trusted Facility.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w obiektach turystycznych, w tym wytycznych sanitarnych, jest szczególnie ważne w czasie pandemii. Od wielu miesięcy stosujemy się do wszelkich zaleceń płynących od WHO oraz rządu i możemy ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że postawiliśmy zdrowie i komfort gości na pierwszym miejscu. Certyfikat Dekra Standard Trusted Facility to formalne potwierdzenie naszych codziennych starań o zapewnienie w obiektach marki Grano Hotels maksimum bezpieczeństwa – mówi Łukasz Pawlina, dyrektor sprzedaży i marketingu w Grano Hotels.

Wszystkie obiekty brandu Grano Hotels mieszczą się w Gdańsku, na Wyspie Spichrzów. Są to: trzygwiazdkowy Hotel Number One by Grano oraz zlokalizowane obok niego Grano Apartments Nowa Motława (wcześniej Apartamenty Nowa Motława), goszczące turystów od 2017 roku, oraz czterogwiazdkowy Hotel Grano i mieszczące się obok niego Grano Apartments Old Town, otwarte w 2020 r.