Grano Hotels podsumowuje długi weekend

Hotel Grano, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 cze 2020 13:43

Obiekty gdańskiej sieci Grano Hotels zanotowały podczas długiego weekendu niemalże pełne obłożenie. Hotel Number One by Grano, Grano Apartments oraz Hotel Grano kuszą turystów wakacyjną ofertą, która będzie obowiązywać od początku czerwca do końca września.