Grano Hotels stawia na home-office

W ramach brandu Grano Hotels funkcjonują obecnie: trzygwiazdkowy Hotel Number One by Grano i Grano Apartments (wcześniej Apartamenty Nowa Motława), goszczące turystów od 2017 roku, oraz czterogwiazdkowy Hotel Grano i Grano Apartments Old Town, otwarte w 2020 r. Wszystkie obiekty sieci mieszczą się na Wyspie Spichrzów.

Sieć Grano Hotels przygotowała nową ofertę w odpowiedzi na obostrzenia rządowe, które weszły w życie 7 listopada 2020 roku i ograniczyły możliwość korzystania z obiektów turystycznych do pobytów służbowych. W Hotelu Grano oraz Hotelu Number One by Grano można zarezerwować wygodne miejsce do pracy zdalnej w godzinach 8:00-20:00. To rozwiązanie przeznaczone dla osób pracujących na tzw. home office, które z różnych powodów nie mają zapewnionych odpowiednich warunków do pełnienia obowiązków służbowych.

- Home office nie jest wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich pracowników. Wielu z nich mieszka na niewielkich przestrzeniach, dzielonych z innymi domownikami, którzy również w czasie pandemii pracują lub uczą się zdalnie. Problemem może być chociażby brak komfortowego stanowiska pracy wyposażonego w biurko, gwarantującego ciszę i spokój potrzebne do efektywnej pracy. My takie warunki zapewniamy – mówi Łukasz Pawlina, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Grano Hotels.

W ramach nowej oferty goście korzystają z ergonomicznego stanowiska pracy, toalety znajdującej się w pokoju hotelowym, zestawu do parzenia kawy i dostępu do stabilnego łącza internetowego. W obiektach sieci można korzystać z darmowej dostawy posiłków serwowanych przez znajdujące się na terenach hoteli restauracje Mamma Mia Zielona Pietruszka (Hotel Number One by Grano) oraz Młyn (Hotel Grano). Za wszystkie aktualne pobyty w hotelu wystawiane są faktury VAT.