Grano Hotels zyskują na bonie turystycznym. 35 proc. rezerwacji z jego wykorzystaniem

Beneficjenci bonu turystycznego mogą skorzystać z noclegów w obiektach gdańskiej sieci Grano Hotels. Świadczenie jest akceptowane w czterogwiazdkowym Hotelu Grano, trzygwiazdkowym Hotelu Number One oraz w kompleksach apartamentów Grano Apartments Old Town i Grano Apartments Nowa Motława. Do tej pory bonu użyto w przypadku blisko 35 proc. rezerwacji zrealizowanych w sierpniu oraz zaplanowanych na kolejne miesiące.

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Świadczenie oferuje dofinansowanie do wyjazdów turystycznych dla dzieci na terenie kraju.

- Cieszymy się, że w niełatwym czasie dla globalnej gospodarki na wyjazdy turystyczne będzie stać więcej polskich rodzin. Wiemy, jak ciężko jest odmówić dziecku wczasów – w końcu podróże to nie tylko okazja do aktywnego wypoczynku i zabawy, ale też czynnik, który kształtuje i edukuje. Na szczęście dzięki bonowi znacznie mniej rodzin będzie się musiało borykać z tym problemem. Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej i przygotowaliśmy specjalne oferty, w ramach których pobyt w naszych obiektach dla dzieci jest zupełnie darmowy. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze więcej rodzin skorzysta z urlopu nad morzem – mówi Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny Hotelu Grano.

Z bonu turystycznego mogą korzystać osoby odwiedzające wszystkie obiekty sieci Grano Hotels – Hotel Number One by Grano ***, kompleks apartamentów Grano Apartments Nowa Motława oraz otwarte w 2020 r. Hotel Grano **** i kompleks Grano Apartments Old Town. Każdy z hoteli oferuje kącik dla dzieci z dostępem do gier i zabawek oraz Playstation. Ponadto w strefie zabaw, w piątkowe i sobotnie popołudnia, organizowane są animacje dla dzieci. W Hotelu Grano w sobotnie poranki prowadzone są na basenie zabawy w wodzie z elementami nauki pływania. Zajęcia te prowadzone są przez profesjonalną instruktorkę pływania i mogą z nich skorzystać bezpłatnie nawet kilkumiesięczne dzieci.

W obiektach Grano Hotels zanotowano łącznie ponad 360 rezerwacji z wykorzystaniem bonu turystycznego. Część rezerwacji została zrealizowana w sierpniu, inne pobyty odbędą się w kolejnych miesiącach.