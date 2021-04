Grecja chce wesprzeć turystykę. Znosi kwarantannę

Grecja pozostaje w czołówce miejsc do których najchętniej wyjeżdżamy na letnie wakacje. fot. Shutterstock









Autor: rp.pl

Dodano: 16 kwi 2021 08:29

Od 19 kwietnia obywatele, m.in. wszystkich krajów Unii Europejskiej nie będą już musieli przechodzić kwarantanny po przyjeździe do Grecji — zdecydował we czwartek rząd w Atenach. Ma to być pierwszy krok do otwarcia na turystykę tego lata - pisze rp.pl.