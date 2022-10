Jest wniosek o zmianę studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Rożnowskim w województwie małopolskim. Wnioskodawcą jest firma Wiśniowski. Będą trzy nowe hotele?

Do gminy Gródek nad Dunajcem wpłynął wniosek o zmianę studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek obejmuje wiele hektarów ziemi położonej nad jeziorem Rożnowskim.

Wnioskodawcą jest firma Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Firma zamierza wybudować nad Jeziorem Rożnowskim trzy nowe hotele, trzy- i czterogwiazdkowe, z o ok. 600 pokojami.

Urząd Gminy ocenia, że inwestycje pojawią się w perspektywie 2025 lub 2026 roku.

Andrzej Wiśniowski jest już właścicielem jedynego luksusowego hotelu w okolicy. Biznesmen wybudował nad jeziorem pięciogwiazdkowy hotel Heron.

Działki objęte wnioskiem o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są w Gródku nad Dunajcem i w Siennej. Andrzej Wiśniowski - lokalny przedsiębiorca, właściciel firmy i marki Wiśniowski, światowy potentat na rynku budowlanym w dziedzinie bram, okien, drzwi i ogrodzeń - od lat zapowiada tu zmiany. Wielokrotnie też informował, że nad Jeziorem Rożnowskim ma zamiar zbudować trzy nowe hotele.

- Gmina nie ma dokumentów planistycznych pod realizację poważniejszych inwestycji – mówi mgr inż. Andrzej Wolak, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Gródku nad Dunajcem. I wyjaśnia, że studium może się odbyć w terminie około roku.

Jednak planowanie przestrzenne to procedura: uzgodnienia z zainteresowanymi stronami i instytucjami potrwają kolejne miesiące, przez następne dwa miesiące po okresie uzgodnień będzie trwało publiczne wyłożenie planu dla mieszkańców. A po nim będzie wprowadzanie zmian, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nowe hotele Andrzeja Wiśniowskiego mają być trzy- i czterogwiazdkowe. We wszystkich łącznie ma być ok. 600 nowych pokoi. O inwestycji nad jeziorem mówiło się od lat. Teraz w końcu Wiśniowski wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem.

Urząd ocenia, że nowe inwestycje hotelarskie mogą się pojawić w Gródku najwcześniej w perspektywie 2025 lub 2026 roku.

Inwestycje w Gródku nad Dunajcem

Władze Gminy znają dobrze inwestora, bo pracuje on i mieszka w okolicy. Ale jeśli chodzi o ewentualne inwestycje hotelowe, to zachowują spokój. Stan prawny terenu i złożony przez przedsiębiorcę wniosek o zmianę studium są na tak dużym poziomie ogólności, że dziś nie sposób przewidzieć, co i kiedy tak naprawdę na tej ziemi powstanie. Zresztą nie ma co się emocjonować: Wiśniowski od lat – także w mediach – publicznie zobowiązał się przedstawić swoje zamierzenia. Ma to zrobić w chwili, gdy decyzja o realizacji inwestycji zapadnie.

Na razie - zgodnie jego z wnioskiem lokalnego przedsiębiorcy - Gmina przystąpiła do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

- Mamy dokument, który określa tylko kierunki rozwoju gminy. Żeby była możliwa inwestycja o tak dużej skali, potrzebny jest zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego. Na etapie na jakim jesteśmy, nie wiadomo jeszcze nawet tego, co na tych terenach przewidzi planista – mówi mgr inż. Andrzej Wolak.

I dlatego wiadomo na pewno, że te inwestycje w hotele to temat na wiele kolejnych lat.

Wiśniowski - debiutujący deweloper

Tereny nad jeziorem są związane dokumentami planistycznymi z 2005 r. Dopuszczają działalność handlowo-usługową. Po zmianach będzie tu możliwy nowy zakres realizacji inwestycji. Firma ma nadzieję, że będzie można realizować duże projekty turystyczne, przewidziane w obrębie tego, co dopuści pracujący nad zmianami planista.

Jednak już teraz można stwierdzić na pewno, że na jednej z działek został wyburzony budynek po stacji WOPR-u. Trwa także wyburzanie budynku po dawnym klubie Quantum, który znany był kiedyś i w Gródku nad Dunajcem, i w całej okolicy.

Dziś Wiśniowski – debiutujący hotelowy deweloper - jest w posiadaniu około 27 ha. Od dawna interesował się atrakcyjną turystycznie ziemią, położona w Gródku nad Dunajcem i w Siennej. W działki nad nad jeziorem inwestował już od wielu lat. I przez te wszystkie lata mieszkańcy gminy jak i letnicy zachodzili w głowę, co naprawdę powstanie na wykupionych przez firmę terenach. Interesuje ich także, kiedy inwestor może rozpocząć pierwsze prace.

Firma od dawna przymierza się do sporych inwestycji hotelowych. Było o tym szczególnie głośno, kiedy Wiesław Pióro, menedżer w firmie Wiśniowski, konsekwentnie informował, że firma postawi w okolicy kilka nowych hoteli o różnym standardzie. Przy hotelach miały powstać atrakcje towarzyszące. Wśród nich aquapark z ogólnodostępną promenadą, wyciąg narciarski z trasą wprost do jeziora, a także wieża widokowa. Od roku 2016 hotele i związane z nimi atrakcje wciąż pozostają tylko w planach inwestora.

Strategiczny plan rozwoju dla Jeziora Rożnowskiego

Firma zapowiadała wielokrotnie, że jest w trakcie tworzenia strategicznego planu. Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Rożnowskim mogłaby być krokiem milowym dla rozwoju okolicy.

Znając malownicze okolice zaniedbanego inwestycyjnie Gródka nad Dunajcem Andrzej Wiśniowski zapowiadał, że ma koncepcję na rozwój miejsca i poszerzenie jego potencjału. Jak wiele malowniczych miejscowości wypoczynkowych, po sezonie letnim Gródek na pół roku zamiera. Wiśniowski chce przedłużyć sezon i ściągać nad jezioro turystów także w zimie. To dlatego firma zapowiadała, że będzie budować wyciąg narciarski z trasą zjazdową prosto do jeziora.

Jednak pandemia pokrzyżowała plany inwestycyjne. Sprawiła, że w Gródku nad Dunajcem nic się nie zmieniło przez kilka ostatnich lat. Mieszkańcy wciąż czekają na nowe miejsca pracy, a gmina na nowe wpływy z opłat związanych z turystyką.

Andrzej Wiśniowski jest już właścicielem jedynego luksusowego hotelu w okolicy. Biznesmen wybudował nad jeziorem pięciogwiazdkowy hotel Heron. A teraz chce wzmacniać i rozwijać ten koncept. Wokół jeziora i hotelu chce stworzyć takie atrakcje, które bez względu na sezon będą ściągać ludzi. I to właśnie w tym celu powołana została do życia Fundacja Horyzont 360, zajmująca się promocją otoczenia Jeziora Rożnowskiego. Ma wykorzystać wszystkie szanse, jakie stoją przed regionem i wspierać tych, którzy tworzą jego siłę i wyjątkowość.

Fundacja Horyzont 360 dla rozwoju turystyki

Dzięki Fundacji Wiśniowski ma zamiar skutecznie promować produkty regionalne i lokalne. Myśli o tym, aby jako lokalne rarytasy na stałe zagościły w menu jego trzech hotelowych restauracji. Cymesów szuka bardzo blisko natury: interesują go lokalne miody, rozważane było nawet świeże mleko od krowy. Rzecz w tym, że produkty te muszą być potwierdzone certyfikatami. W Sądeckiem – choć jedzenie jest zdrowe i naturalne – certyfikowanych produktów w sprzedaży nie ma. Być może właśnie nadeszła pora, aby ktoś o to zadbał.

Fundacja miała w planach także ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. Trasę zaplanowano nad jeziorem. Wiedzie w całości przez tereny należące do Andrzeja Wiśniowskiego. Biznesmen ma sprecyzowaną koncepcję na turystyczne wykreowanie okolicy.

Widząc duży i niewykorzystany potencjał, jaki tkwi w jeziorze i wśród mieszkańców Sądecczyzny zdecydował się powołać organizację, której celem jest wspieranie oraz kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Jeziora Rożnowskiego.

Powołując się na sukces w branży budowlanej, gdzie jako producent bram garażowych i przemysłowych, ogrodzeń stalowych, stolarki stalowej i aluminiowej odniósł ogromny sukces - Andrzej Wiśniowski podkreślał, że jego firma zawsze dba o detale.

I podobnie chce dziś działać w turystyce.

