Grupa Accor mówi nie plastikowi

Grupa Accor wyeliminuje plastikowe produkty jednorazowego użytku dla gości w hotelach na całym świecie do 2022 roku.

Grupa Accor we współpracy z Fundacją Ellen MacArthur zobowiązała się do przyłączenia się do Global Tourism Plastics Initiative prowadzonej przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światową Organizację Turystyki.

Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem grupa Accor deklaruje usunięcie wszystkich plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku znajdujących się w hotelach do końca 2022 roku. Działanie sieci ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko i wzmożenie wysiłków na rzecz walki z zanieczyszczeniem oceanów i innych naturalnych środowisk plastikiem. Inicjatywa jest znaczącym krokiem naprzód dla światowej branży hotelarskiej i grupy, która od wielu lat dba o zrównoważony rozwój.

- Jesteśmy świadomi znaczącego wpływu, jaki wywieramy na planetę i naszej odpowiedzialności za zapewnienie wymiernych korzyści dla naszych pracowników, gości, dostawców, partnerów oraz społeczności przyjmujących. Tym, co nas inspiruje jest świadomość społeczna, którą kieruje się każdy odpowiedzialny społecznie obywatel. Chodzi o bycie świadomym społecznie i konsekwentnym - mówi Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny Accor.

Przyjmując ponad 120 milionów gości i serwując ponad 200 milionów posiłków każdego roku, Accor realizuje rolę odpowiedzialnej korporacji, działającej w ramach programu zrównoważonego rozwoju od 25 lat. Oprócz poprzedniego zobowiązania do wyeliminowania wszystkich plastikowych słomek, mieszadełek i patyczków kosmetycznych, grupa deklaruje także: usunięcie jednorazowych plastikowych przyborów toaletowych i kubków do końca 2020 r., eliminację wszystkich pozostałych plastikowych artykułów jednorazowego użytku w pokojach dla gości, salach konferencyjnych, restauracjach i wszystkich obszarach rekreacyjnych (spa, centra fitness, itp.) do końca 2022 r.

Jak sama nazwa wskazuje, plastikowe jednorazowe artykuły wykorzystywane są tylko raz, po czym trafiają do kosza. Należą do nich choćby plastikowe słomki, kubki, butelki, naczynia na wynos, zastawa stołowa, patyczki kosmetyczne i przybory toaletowe, mieszadełka do kawy, torby na pranie lub dodatkowe poduszki, produkty powitalne i karty dostępu. Dla każdego z plastikowych produktów grupa zaproponuje odpowiednie alternatywy, biorąc pod uwagę oceny cyklu życia, aby zapewnić bardziej ekologiczne rozwiązania.

