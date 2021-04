Grupa Accor podsumowuje I kwartał i liczy na ożywienie branży hotelarskiej latem

Wzrost liczby szczepionek dobrze wróży silnemu odbiciu branży hoteli. Fot. Shutterstock, Hadrian









Autor: propertynews.pl

Dodano: 22 kwi 2021 13:52

Skonsolidowane, globalne przychody jednej z największych korporacji hotelarskich na świecie - Grupy Accor za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosły 361 mln euro, co oznacza spadek o 53 proc. rdr i 48 proc. rdr like for like. RevPAR Grupa porównuje z 2019 rokiem - w I kwartale br. wskaźnik ten spadł o 64,3 proc.