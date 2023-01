Dla całego świata ubiegły rok był ściśle związany z dynamicznie rosnącą inflacją, wysokimi cenami energii oraz wojną w Ukrainie. Jednak mimo warunków mało sprzyjających podróżom, Grupa Dobry Hotel może zaliczyć 2022 rok do bardzo udanych. W sierpniu spółka otworzyła swój kolejny, długo wyczekiwany obiekt – tym razem zlokalizowany we Wrocławiu, pięciogwiazdkowy Altus Palace, którego rewitalizacja, a tym samym otwarcie, uległa znacznym opóźnieniom z uwagi na pandemię koronawirusa.

Hotel, mieszczący się w zabytkowym budynku dawnego Pałacu Leipzigera, już od ponad pół roku z sukcesem funkcjonuje i przyjmuje zadowolonych gości. Drugim, równie wyjątkowym wydarzeniem w działalności Grupy Dobry Hotel, było podpisanie w lipcu umowy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, na mocy której spółka została partnerem zarówno PKOI, jak i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Na rok 2022 przypadły również 110 urodziny krakowskiego H15 Hotelu Francuski, który grupa Dobry Hotel objęła w zarządzanie w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Z tej okazji w obiekcie odbył się Dzień Otwarty, podczas którego goście przenieśli się w prawdziwy francuski klimat Belle Epoque.

Ubiegły rok był dla naszej Grupy wyjątkowym okresem wielu ekscytujących wydarzeń, które odbywały się w murach naszych obiektów. Mowa tutaj nie tylko o tych dużych i głośnych uroczystościach, jak otwarcie Altus Palace czy rozpoczęcie współpracy z PKOI, ale także o mniejszych eventach, które mieliśmy przyjemność organizować, takich jak na przykład wernisaże, pokazy mody czy sesje zdjęciowe wielu znanych marek. Jest nam niezmiernie miło, że nasze obiekty cieszą się tak dużym uznaniem i są wybierane przez naszych gości jako miejsce ważnych dla nich wydarzeń. Hotele to nie tylko wnętrza, lecz przede wszystkim ludzie, a rok 2022 zdecydowanie to potwierdził – mówi Daniel Łukaszewicz , Dyrektor Zarządzający Grupy Dobry Hotel.

W ubiegłym roku Grupa Dobry Hotel otworzyła także dwa nowe koncepty gastronomiczne – Restaurację Artesse w krakowskim hotelu H15 Luxury Palace, specjalizującą się w daniach bazujących na rekonstrukcjach kulinarnych oraz nową odsłonę restauracji Trattoria Sano w Trójmieście, która serwuje kuchnię włoską w wersji bezglutenowej, wegańskiej i wegetariańskiej i rozszerzyła swój profil o dania obiadowe, desery i lokalny sklepik.

Rok 2022 w Grupie Dobry Hotel upłynął również pod znakiem wielu konkursów, w których uczestniczyły nie tylko same obiekty spółki, ale także jej pracownicy, jak np. rozgrywający się pod koniec listopada, prestiżowy konkurs kulinarny Villeroy & Boch Culinary World Cup. Obiekty Dobrego Hotelu zdobywały nagrody m.in. w takich konkursach jak PROFIT HOTEL AWARDS, w którym H15 Luxury Palace został wyróżniony w aż czterech kategoriach, a H15 Hotel Francuski laureatem w dwóch, czy Art In Architecture Festival, w którym wspomniany wcześniej H15 Luxury Palace zdobył główną nagrodę w kategorii Hotel.

Jesteśmy dumni z każdego jednego sukcesu, który osiągnęliśmy w minionym roku. Jednak co najważniejsze, rok 2022 to mnóstwo udanych wyjazdów, pobytów i przede wszystkim zadowolonych, szczęśliwych gości, którzy nie tylko chwalą i polecają nasze obiekty, ale każdego roku wracają do nich ponownie – dodaje Daniel Łukaszewicz, Dyrektor zarządzający Grupy Dobry Hotel.