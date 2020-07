Grupa hotelAG podsumowuje rok. Na horyzoncie nowe inwestycje

Hotel posiada 210 pokoi wyposażonych w komfortowe duże łóżka, 55” telewizory, mini aneksy kuchenne oraz balkony. Większość pokoi posiada dodatkowo rozkładane sofy dla rodzin z dziećmi.

Goście hotelu mają do dyspozycji rozbudowaną strefę Wellness & Spa z basenem sportowym, basenem dla dzieci, jacuzzi, strefą saun oraz gabinetami Spa. W trakcie pobytu można także skorzystać z bogato wyposażonego Centrum Fitness oraz profesjonalnej ścianki wspinaczkowej zlokalizowanej w wysokim 24-metrowym hotelowym Atrium. Dla gości biznesowych przygotowano również sale konferencje, w których można zorganizować spotkanie dla 200 osób.

Seaside Park Hotel w Kołobrzegu to niejedyny obiekt otworzony w zeszłym roku przez grupę hotelAG.

W kwietniu 2019 roku pierwszych gości przyjął także Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów zlokalizowany przy ul. Postępu 7b.

Hotel funkcjonuje w ramach umowy franczyzowej z siecią Marriott International. Posiada 190 pokoi urządzonych w stylu modern vintage, wyposażonych w komfortowe łóżka Comfy Beds by Four Points, 55-calowe telewizory, wygodne biurka do pracy i bezpłatny Internet WiFi. Część konferencyjna hotelu obejmuje 5 sal o łącznej powierzchni 350 mkw i może pomieścić do 250 uczestników spotkania. Restauracja Suwak7 oferuje oryginalny koncept Best Brews, w ramach którego od lokalnych dostawców zamawiane są piwa kraftowe, często w małych ilościach w wersjach limitowanych, wspierając tym samym rodzimy rynek piw rzemieślniczych.

Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów to pierwszy hotel tej sieci w Polsce i jednocześnie przykład, na którym wzorują się kolejne otwierane hotele tej marki w Europie. Hotel nominowany został do nagrody Otwarcia Roku marki Four Points na świecie, a jako obiekt rekomendowany w rankingach opinii gości plasuje się na bardzo wysokim drugim miejscu.

Grupa hotelAG, zarządzająca obecnie obydwoma hotelami, już przygotowuje nowe, równie ciekawe projekty. Kolejnym planowanym obiektem, który powstaje we współpracy z międzynarodową siecią hotelową będzie hotel w Gdańsku. Otwarcie wstępnie zaplanowane jest na rok 2022.