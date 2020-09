Grupa hotelAG z certyfikatem Marriotta

Grupa doradcza hotelAG, która w zeszłym roku otworzyła pierwszy w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton została certyfikowanym operatorem hotelowym franczyzowych marek grupy Marriott International.

HotelAG tworzą specjaliści zajmujący się kompleksową obsługą inwestycyjną projektów hotelowych, począwszy od przygotowania koncepcji i analizy finansowej poprzez prowadzenie projektu budowlanego oraz jego otwarcie i dalsze zarządzanie. Doradcy grupy hotelAG współpracują w tym zakresie zarówno z podmiotami prywatnymi jak i instytucjonalnymi takimi jak fundusze inwestycyjne.

Grupa w swoim portfolio ma już otwarcie kilku projektów hotelowych, m.in. w kwietniu 2019 hotelAG wprowadził na rynek pierwszy w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton, wchodzący w struktury grupy Marriott International. Położony w sercu biznesowej części Warszawy, hotel Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów posiada 190 pokoi, przestrzeń konferencyjną o powierzchni 500 mkw., centrum fitness oraz Restaurację Suwak7. Wnętrza hotelu zaprojektowane zostały w stylu modern vintage i nawiązują do osiągnięć czołowych polskich projektantów dawnej Warszawy.

Projekt hotelu i jego wykonanie przygotowywane były w ścisłej współpracy z siecią Marriott i zgodnie z wytycznymi marki a hotel jest teraz przykładem, na którym wzorują się kolejne otwierane hotele tej marki w Europie. O sukcesie projektu świadczy również fakt, że nominowany on został do nagrody Otwarcia Roku marki Four Points na świecie, a jako obiekt rekomendowany w rankingach opinii gości plasuje się na bardzo wysokim drugim miejscu.

W tym samym roku hotelAG otworzył również nadmorski, resortowy hotel Seaside Park położony w Kołobrzegu. Hotel pierwszych gości przyjął w sierpniu, posiada 210 pokoi, rozbudowaną strefę rekreacyjną z basenami, strefą saun, gabinetami Spa i centrum fitness oraz unikatową atrakcję jaką jest profesjonalna ścianka wspinaczkowa zlokalizowana w wysokim hotelowym Atrium. Hotel posiada ponadto przestrzeń konferencyjną o powierzchni 200 mkw oraz przestronną restaurację On-The-Wave.

- Zespół hotelAG tworzą hotelarze z dużym doświadczeniem, jednakże każdy nowy projekt daje nam kolejną niezwykle cenną wiedzę – mówi Rafał Abramczyk, CEO grupy hotelAG – Otwarcie hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów wymagało od nas ścisłej współpracy z partnerem - Marriott International, co z jednej strony nakładało na nas konieczność dostosowania się do wymagań sieci, z drugiej jednak dawało duże wsparcie i hotelowy know-how. Bardzo się cieszymy z faktu otrzymania certyfikatu Marriott International, potwierdza on bowiem, że spełniamy wszystkie wymogi sieci w zakresie prowadzenia projektów budowlanych, a także zarządzania nimi. Przyznanie certyfikatu sieci to także dodatkowy poziom bezpieczeństwa inwestycji. Jest to niezwykle ważne dla naszych inwestorów, którzy zaufali nam inwestując swój kapitał w projekty prowadzone przez naszą grupę – kończy Rafał Abramczyk.

Efektem satysfakcjonującej współpracy z grupą Marriott są kolejne projekty, nad którymi obie strony już pracują. Najbliższym planowanym jest hotel w Gdańsku, którego otwarcie zaplanowane jest na rok 2022.