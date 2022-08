Grupa IHG: rosną zyski ze sprzedaży, wraca dywidenda

Zysk korporacji hotelarskiej IHG za pierwsze półrocze 2022 r. wzrósł ponad dwukrotnie. Brytyjskie przedsiębiorstwo hotelowe InterContinental Hotels Group ogłosiło wykup swoich akcji o wartości 500 mln USD i wróciło do wypłat dywidendy dla akcjonariuszy.

Akcje IHG spadły o ponad 1%.

Przedsiębiorstwo ogłasza wykup akcji o wartości 500 mln USD.

RevPar IHG w II kwartale br. liczone dla obu Ameryk przekracza poziom sprzed pandemii.

Brytyjskie przedsiębiorstwo hotelowe InterContinental Hotels Group ogłosiło wykup swoich akcji na łączną wartość 500 mln USD.

W pierwszym półroczu zysk przedsiębiorstwa wzrósł ponad dwukrotnie. Grupa konsumuje wzmocnienie sprzedaży, spowodowane wyższymi cenami pokoi, silnym popytem na podróże rekreacyjne a także ożywieniem pobytów służbowych, zwłaszcza tych w USA.

W czasie gdy perspektywy gospodarcze są niepewne, banki centralne i rządy podejmują działania w celu zarządzania inflacją, my jesteśmy pewni naszego modelu biznesowego – oświadczył Keith Barr, dyrektor generalny IHG.

Zysk operacyjny przedsiębiorstwa w okresie ostatnich sześciu miesięcy, liczony na dzień 30 czerwca wzrósł do 361 mln. USD, w porównaniu z 138 mln USD w zeszłym roku.

Grupa IHG, która już wznowiła wypłatę dywidendy, przywróciła także dywidendę zaliczkową na poziomie 43 USD i 9 centów, czyli na poziomie o 10 proc. wyższym, niż było to w przypadku ostatniej wypłaty w 2019 roku.

Operatorzy hotelowi liczą rosnące zyski, bo po zamknięciach COVID19 ludzie wydają więcej na podróże. Rezerwują też dłuższe pobyty w hotelach, a to podnosi obłożenie i ceny.

Wzrostu popytu nie hamuje fakt, że turyści na całym świecie borykają się z ryzykiem inflacji i z rosnącymi kosztami życia.

Zyski rosną, ceny akcji w dół

Pomimo dobrej passy, ceny akcji IHG spadły o 1,2 proc., do poziomu 4953 pensów.

Zniżka jest efektem niepokoju analityków, którzy wzięli pod uwagę liczbę pokojów hotelowych, które sieć dodała do swojego portfolio w pierwszym półroczu br.

W porównaniu z amerykańskimi odpowiednikami Marriott i Hilton zdaniem ekspertów wyniki grupy IHG osłabły.

Hilton i Marriott w II kwartale br. wzrosły o wartości dwucyfrowe i miały zysk całkowity EBITDA na poziomie sprzed 2019 r. Wyniki IHG należy uznać za nieco rozczarowujące, zwłaszcza, że w roku finansowym brak jest takich informacji, które w przyszłości mogłyby zapewnić większy komfort – napisali analitycy Berstein w swoich komentarzach do wyników finansowych sieci. EBITDA jest zyskiem sieci liczonym przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją.

InterContinental Hotels jest właścicielem takich marek, jak:

biznesowa Crowne Plaza,

nowoczesna i luksusowa marka Regent

zaprojektowana specjalnie z myślą o chińskich gościach marka Hualuxe

Przedsiębiorstwo zauważa, że rentowność na największym rynku obu Ameryk przekroczyła poziom sprzed pandemii, a ruch w hotelach jest napędzany głównie przez krajowy popyt na rozrywkę.

RevPAR - dobry prognostyk

Najpopularniejszy wskaźnik używany do oceny rentowności - Revenue per Available Room (RevPAR), będący kluczową miarą rentowności hoteli, w II kw. br. liczony dla obu Ameryk w IHG wyniósł o 3,5 proc. powyżej stanu z 2019 r.

W pierwszej połowie roku wzrost liczby pokoi netto w IHG wyniósł 3 proc., co częściowo jest skutkiem wyjścia grupy z Rosji.

Na koniec br. analitycy spodziewają się średnio 4 proc. wzrostu liczby pokoi netto.