Hotele i obiekty należące do grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, już po raz kolejny biorą udział w akcji „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”.

W tym roku ze specjalnych ofert turystycznych będzie można skorzystać w trakcie dwóch listopadowych weekendów (18-20 oraz 25-27 listopada).

To niezwykle ważny projekt dla promocji branży turystycznej w naszym kraju. PHH od samego początku odgrywał znaczącą rolę przy zainicjowaniu tej kampanii we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. Po raz kolejny nasze hotele i obiekty włączają się w ogólnopolską kampanię „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”. Ma to dla nas szczególne znacznie w czasie postpandemicznym, gdy branża potrzebuje wzmocnienia, zwłaszcza poza wysokim sezonem turystycznym – podkreśla Magdalena Szefernaker, dyrektor ds. komunikacji i PR Polskiego Holdingu Hotelowego.

Akcja „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny” to kampania realizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną, skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej turyści mogą odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach, a przedsiębiorcy budować długoterminowe relacje z gośćmi i docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. W tym roku powraca ona w nowej odsłonie i w trakcie aż dwóch listopadowych weekendów (18-20 oraz 25-27 listopada) przedsiębiorcy będą czekać na turystów ze specjalnymi ofertami.

Grupa PHH jest jednym z największych graczy na rynku hotelowym w Polsce, posiada 54 hotele i obiekty z blisko 6 tysiącami pokoi, zlokalizowane w różnych częściach Polski. Współpracuje – jako franczyzobiorca – z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

