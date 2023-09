W dniach 11-12 września, w Regent Warsaw Hotel, odbyło się pierwsze spotkanie całej kadry kierowniczej Grupy PHH, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski.

Spotkanie miało charakter roboczy, podczas którego omawiano najważniejsze zadania stające przed hotelami i obiektami Grupy PHH, a także kierunki rozwoju na przyszły rok.

Celem spotkania było przede wszystkim omówienie sposobów zastosowania najlepszych narzędzi finansowych, sprzedażowych i marketingowych w rozwoju hoteli i obiektów należących do grupy w obliczu nowych wyzwań w branży hotelarskiej.

Zakomunikowano również o 15-procentowych podwyżkach dla pracowników od stycznia 2024 roku.

– Ludzie to największa wartość naszej firmy. Dzisiaj połączyliśmy siły, aby pokazać, że jesteśmy najlepsi i najsilniejsi. Dobre wyniki w naszej firmie to nasza wspólna praca i nie było by ich gdyby nie zaangażowanie każdego pracownika z osobna. Dlatego chciałbym podziękować każdemu za trud i poświęcenie, ponieważ to dzięki Wam tworzymy największą grupę hotelową w kraju z polskim kapitałem –powiedział prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

W Grupie PHH dbamy o swoich pracowników i o to, żeby ich wynagrodzenia były na jak najwyższym poziomie. Dlatego już od nowego roku planujemy podwyżki o 15 proc. dla pracowników w całej, naszej grupie – zapowiedział prezes PHH.

Spotkanie zostało zorganizowane w formie dwudniowych warsztatów, podczas których wykorzystano wiedzę i doświadczenie długoletnich pracowników PHH – wybitnych specjalistów i ekspertów, nie tylko z dziedziny hotelarstwa. W szkoleniu uczestniczyli prezesi oraz dyrektorzy obiektów ze wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH: Polski Holding Hotelowy, PHH Hotele, Gliwicka Agencja Turystyczna, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, Przedsiębiorstwo Usługowe Holtur, Interferie, Interferie Medical SPA, Geovita i Elbest oraz Regent Warsaw Hotel.

