Grupa PHH szkoli i integruje siły sprzedaży

Dzięki temu mieli okazję zaprezentować wyniki swoich hoteli i obiektów, podzielić się doświadczeniem, ale również lepiej się poznać i zintegrować.

– Dla naszej grupy ostatnie dwa lata w trakcie pandemii były pełne wyzwań pod względem sprzedaży. Musieliśmy szybko przegrupować nasze siły i elastycznie podchodzić do klienta oraz zmieniających się warunków dotyczących organizacji spotkań konferencyjnych, eventów i innych wydarzeń okolicznościowych – podkreśla Tomasz Zubek, Dyrektor Biura Sprzedaży w Polskim Holdingu Hotelowym i dodaje – Liczę na to, że takie spotkania sprawią, że nasi pracownicy będą czuli wzajemne wsparcie, a także otrzymają odpowiednie narzędzia, co w konsekwencji przełoży się na pozytywne wyniki sprzedażowe. Praca z tak zaangażowanym zespołem to dla mnie zaszczyt.

Podczas dwóch intensywnych dni szkoleń i warsztatów uczestnicy podsumowali aktywności sprzedażowe swoich obiektów. Wzięli również udział w warsztatach i prezentacjach, których celem było rozwijanie umiejętności interpersonalnych i sprzedażowych, a także w grze zespołowej, uczącej metod wzmocnienia realizacji celów zespołowych i indywidualnych. Było to już drugie tego typu spotkanie w grupie PHH, podczas którego pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia służące do wzmocnienia wyników sprzedaży po okresie pandemii.