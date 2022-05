Hala Expo Łódź wróciła do targów, konferencji i wystaw

Szpital tymczasowy umieszczony w hali Expo Łódź, decyzją wojewody łódzkiego, z ostatnim dniem kwietnia zakończył działalność.

Miejsce wraca do swojej pierwotnej funkcji – działalności targowo-wystawienniczej.

13 tys. mkw. przestrzeni czeka na ponowne zagospodarowanie.

– Targi wspierają, a wręcz napędzają gospodarkę miast. Podobnego zdania jest m.in. Polska Izba Przemysłu Targowego, która zwracają uwagę, że targi odgrywają istotną rolę w ożywieniu gospodarczym, dzięki nim MŚP mogą się rozwijać, targi pomagają w międzynarodowej promocji polskich produktów i marek, a przede wszystkim funkcjonowanie targów, to zapewnienie i ochrona tysięcy miejsc pracy. Wierzę, że zarząd spółki, który już pracuje nad umowami na wydarzenia targowe w tym roku, zrobi wszystko, aby jak najwięcej imprez targowych do naszego miasta przyciągnąć – mówił Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

– Bardzo się cieszymy, że możemy wrócić do profilu swojej działalności i robić to, co umiemy najlepiej – organizować wydarzenia. Zapraszamy do wynajmu przestrzeni i z nową energią czekamy na kolejne wyzwania – mówi Anna Adamska-Makowska, prezes Expo Łódź.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl