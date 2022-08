Hampton by Hilton Łódź z nowym operatorem gotowy na otwarcie

Hampton by Hilton Łódź City Center zajmuje 7 pięter w 10-piętrowym budynku kompleksu Hi Piotrkowska, fot. Mariola Anna S/Shutterstock









Autor: aw/uml

Dodano: 22 sie 2022 09:13

Do otwarcia przygotowuje się hotel Hampton by Hilton Łódź City Center zajmujący 7 pięter w 10-piętrowym budynku kompleksu Hi Piotrkowska. Pierwsi goście pojawią się we wrześniu.