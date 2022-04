Hampton by Hilton na lotnisku w Balicach otwarty

Hampton by Hilton na lotnisku w krakowskich Balicach przywitał swoich pierwszych gości. Obiekt jest wyposażony w proekologiczne rozwiązania, takie jak oczyszczalnia i stacja uzdatniania wody, a także technologiczne udogodnienia, jak np. mobilna aplikacja do otwierania pokoi hotelowych.

30 marca otwarty dla gości został krakowski hotel Hampton by Hilton w okolicach lotniska Balice.

Elementami hotelu są przestrzenne lobby, strefa fitness oraz restauracja.

W wystroju wnętrz postawiono na nowoczesne szczegóły, jak neony lub grafiki nawiązujące do Krakowa. Pokoje otwierane są cyfrowym kluczem za pomocą mobilnej aplikacji.

Mimo niestabilnej sytuacji na rynku, popyt na usługi hotelarskie nieustannie rośnie. Na podstawie danych pochodzących od litewskiej spółki I Asset Management, w ciągu ostatnich 13 lat współczynnik turystów wybierających miejsca noclegowe w hotelach wzrósł o ok. 17 proc.

Rynek hoteli w Krakowie rośnie w siłę

Krakowski rynek hotelarski uzyskał najlepsze wzrosty KPI (kluczowych wskaźników efektywności) w Polsce, a w ciągu ostatnich 5 lat odnotował największy przyrost wskaźnika RevPAR, który mówi o poziomie przychodu na jeden dostępny pokój w relacji do obłożenia. Tereny sąsiadujące z lotniskiem w Balicach nieustannie rozwijają się jako strefa przemysłowa, w której swoje oddziały otwierają międzynarodowe i lokalne firmy. Dlatego w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na miejsca noclegowe, zaledwie 500 metrów od krakowskiego portu lotniczego im. Jana Pawła II został otwarty hotel sieci Hampton by Hilton.

Obiekt świadczy swoje usługi od 30 marca br. Jako pierwsi zakwaterowali się w nim głównie goście z Polski, Litwy, Ukrainy, ale i z Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

W celach prywatnych i zawodowych

Wnętrze siedmiokondygnacyjnego obiektu cechuje się kolorowymi, otwartymi przestrzeniami. Biuro projektowe Iliard stworzyło koncept w duchu “Heart of House”, w wysokim standardzie projektując strefy dla gości oraz pracowników.

Idea ma na celu zwiększanie zadowolenia z pracy wśród obsługi hotelowej, a co za tym idzie, bezpośrednio wpływa na satysfakcję podróżnych. Znakiem rozpoznawczym amerykańskiej marki jest nieformalny charakter należących do sieci obiektów. Między innymi dlatego jest doceniana przez gości, którzy podróżują w celach prywatnych, np. podczas wakacyjnych wyjazdów. Nawet wydzielone strefy do pracy umożliwiają tu wykonywanie służbowych obowiązków w przyjemnej atmosferze.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem jakie budzi hotel. Zaczęliśmy otrzymywać rezerwacje jeszcze na kilka miesięcy przed otwarciem. Od kilku dni realizujemy pierwsze bookingi i widzimy, że liczba odwiedzających będzie stale rosła. Hampton by Hilton Kraków Airport jest jednym z najbardziej innowacyjnych hoteli w Polsce. To doskonałe miejsce dla tych, którzy chcą szybko dotrzeć do centrum miasta i jednocześnie spać 500 metrów od terminalu lotniska, aby nie spóźnić się na lot następnego dnia – komentuje Michał Całka, dyrektor hotelu.

Przestrzenne lobby, restauracja i strefa fitness - to elementy krakowskiego obiektu

Duża przestrzeń hotelowego lobby ma zachęcać do spędzania w nim czasu i sprzyjać organizacji spotkań towarzyskich. Do dyspozycji gości oddano także restaurację o powierzchni 500 mkw. oraz strefę fitness, którą zaprojektowano z użyciem żywych odcieni żółci i fioletu poprzeplatanych hasłami motywacyjnymi.

Odważne kolory, wzorzyste desenie materiałów, tapet czy mebli to charakterystyczne punkty wystroju hotelowych miejsc wspólnych. Nowoczesne szczegóły, jak neony lub grafiki nawiązujące do Krakowa, pokoje otwierane cyfrowym kluczem za pomocą mobilnej aplikacji – wszystko to wpisuje się w aktualne, światowe trendy, jednocześnie zachowując unikatowe, lokalne detale Krakowa.

- Przestrzeń prywatna zachęca gości wyciszenia i odpoczynku w wygodnych, jasnych pokojach i dużych łóżkach – zapewnia Magdalena Kluba, architekt prowadząca projekt, Iliard Architecture & Interior Design. - W budynku zastosowano szereg nietypowych rozwiązań instalacyjnych. Dla przykładu, hotel zasilany jest w wodę pitną z własnej studni oraz wyposażony jest w stację uzdatniania wody. Posiada również przyjazną środowisku instalację tzw. wody szarej, czyli takiej która nadaje się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania – dodaje.

Blisko lotniska i węzła autostrady

Dyrektor firmy Appex Alliance Hotel Management Augustinas Barauskas podkreśla, że krakowski hotel przy lotnisku im. Jana Pawła II to bardzo udana inwestycja. - Dzięki zastosowanym technologiom, goście otrzymają wszystko to, czego potrzebują, tyle że za niższą cenę. Nocleg tak blisko międzynarodowego terminalu lotniczego to oszczędność czasu przed wylotem oraz brak stresu związanego np. z opóźnionym dojazdem - mówi.

- W pobliżu znajduje się węzeł autostrady A4, co czyni lokalizację hotelu jeszcze bardziej atrakcyjną. To szybszy dojazd i łatwe połączenie z resztą Polski. W celu dotarcia do innych krajów Europy Środkowej i Zachodniej, podróżni często wybierają Kraków jako atrakcyjny przystanek przesiadkowy. Mogą tu odpocząć i naładować się pozytywną energią przed dalszą podróżą. Hotel Hampton by Hilton rozumie te potrzeby i wychodzi im zawsze naprzeciw - dodaje.