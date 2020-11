Hampton by Hilton Warsaw Airport dla przedsiębiorców z Białorusi. PHH wspiera rządowy projekt

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 lis 2020 09:49

Polski Holding Hotelowy wspiera działania rządowego programu Poland Business Harbour,

w ramach którego organizowana jest bezproblemowa relokacja białoruskich przedsiębiorców, startupów i programistów do Rzeczpospolitej Polskiej. PHH wspiera specjalistów z Białorusi, gwarantując im noclegi w hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport, by zapewnić im spokojną

i komfortową adaptację w naszym kraju.