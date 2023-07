Happy Valley to nowoczesny kompleks hotelowy, który rośnie w Szklarskiej Porębie. Wielkie otwarcie I etapu kompleksu zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Wkrótce otwarcie I etapu projektu Happy Valley w Szklarskiej Porębie.

Na ukończeniu jest już I etap inwestycji, w ramach której powstanie 157 apartamentów.

W przyszłości powstaną tu kolejne obiekty - między innymi hotel w standardzie pięciogwiazdkowym.

Kompleks Happy Valley to w dwa obiekty hotelowe - czterogwiazdkowy HolidayInn Resort oraz wysokiego standardu HI Apartments. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma PORR. Otwarcie zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Szklarska Poręba przez cały rok przyciąga setki tysięcy turystów z Polski i z zagranicy. Lokalizacja obiektu nie jest przypadkowa - zgodnie z założoną ideą, obiekt będzie przeznaczony w głównej mierze dla tych, którzy szukają wyjątkowych doznań w okolicznościach przyrody. To miejsce na pograniczu konceptu, gdzie tradycyjne smaki łączą się z lokalną kulturą i miłością do gór.

Na ukończeniu jest już I etap inwestycji - 157 apartamentów, których wystrój odwoływać się będzie do miejscowej kultury i krajobrazu. Rozmieszczone one zostaną w połączonych ze sobą budynkach: 87 apartamentów w HolidayInn Resort i 70 w HI Apartments. W części wspólnej znajdą się restauracja, Lobby Bar, a także przeróżne atrakcje. Wśród nich wyróżnić można strefę SPA&Wellness, suchą i mokrą saunę, a także dwa baseny: kryty oraz zewnętrzny w stylu infinity, z którego rozpościera się przepiękny widok na malownicze góry. Dodatkowo powstanie siłownia oraz specjalny pokój zabaw dla najmłodszych gości hotelowych.

Happy Valley w Szklarskiej Porębie. fot. mat. pras.

W obu obiektach znajdą się specjalne, trzypokojowe apartamenty dla rodzin z dziećmi. W każdym z nich będzie osobna sypialnia dla rodziców, salon, a także pokój dla najmłodszych z piętrowym łóżkiem oraz ścianą zabaw.

Kompleks Happy Valley będzie także miejscem przyjaznym dla zwierząt. Inwestor planuje wybudować przestronny wybieg dla psów oraz przygotowuje specjalną ofertę dla czworonogów.

Projekt architektoniczny obiektu wykonało Studio Q2 z Wrocławia, które w projektach zawsze wpisuje kontekst miejsca budowy. Właśnie dlatego kompleks Happy Valley powstaje w zgodzie z trendami sudeckiej architektury. Do budowy wykorzystano wysokojakościowe surowce naturalne - drewno i kamienie, które doskonale kontrastują z nowoczesnymi przeszkleniami elewacji. Nadzór nad realizacją prac sprawuje firma Tremend.

W przyszłości powstaną tu kolejne obiekty - między innymi hotel w standardzie pięciogwiazdkowym. Znajdzie się w nim 110 apartamentów i liczne atrakcje, a w tym m.in. Whiskey Bar, własny browar, gdzie warzone będą kraftowe piwa, restauracja oraz taras do jogi.

Happy Valley to nowoczesny kompleks w malowniczych Karkonoszach położony jest przy ulicy Dolnej 17 w Szklarskiej Porębie – mieście położonym w dolinie rzeki Kamiennej.

Od południa miejscowość otaczają Karkonosze z dominującym szczytem Szrenica (1362 m n.p.m.). Na północy znajdują się przepiękne Góry Izerskie, z kolei na wschodzie wzniesienia Pogórza Karkonoskiego, które oddzielają je od Kotliny Jeleniogórskiej. Wśród górskich atrakcji znajduje się też Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów (1 602 m n.p.m.).

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Szklarska Poręba jest cenionym miejscem o takich samych warunkach klimatycznych, jakie występują w Alpach. A to wszystko za sprawą szczególnego położenia miasta i bliskości torfowisk z Gór Izerskich.

- Moja przygoda ze Szklarską Porębą zaczęła się przed laty, kiedy zaliczyłem pierwsze zjazdy na snowboardzie i górskie wędrówki. Pozostały wspomnienia, wielki sentyment i częste powroty. Po latach obserwowałam jak przez cały rok region przyciąga miliony turystów. Wykorzystując jego wielki potencjał, naturalnym kierunkiem planów inwestycyjnych stała się perła Karkonoszy, Szklarska Poręba, gdzie wspólnie z partnerem zrealizowaliśmy wyjątkowy projekt condo hotelu ****, który już od roku cieszy gości i inwestorów - wyjaśnia Wiktor Grzechociński, partner, grupa AKME.

Równocześnie trwały prace nad projektem resortu o znacznie większym potencjale, dającym gościom bardzo szerokie możliwości odpoczynku w miejscu łączącym wspaniałe widoki, naturę, historię ducha gór.

- Już w tym roku, w ramach pierwszego etapu inwestycji, przywitamy gości w Happy Valley Resort & Hotels. Kompleks będzie się składał z części hotelowej Holiday Inn, należącej do międzynarodowej rodziny Intercontinental Hotels Group i części apartamentowej Hi Apartments łącznie 157 pokoi i apartamentów. Turyści będą mieli możliwość korzystania ze strefy wellness, basenu wewnętrznego i zewnętrznego oraz spa, fitness, restauracji, lobby baru, tarasów wypoczynkowych dających możliwością podziwiania pięknych górskich krajobrazów. W następnym etapie, w 2025 planujemy otworzyć kolejny, wyjątkowy obiekt voco hotel *****, również należący do Intetcontinental Hotel Group z 115 pokojami i apartamentami. Rozbudowana część wypoczynkowa ze SPA, tarasem do jogi, basenem infiniti, restauracją z kuchnią regionalną, browarem rzemieślniczym to tylko część udogodnień pozwalająca gościom poczuć slow life Happy Valley. Nie zapomnimy o najbardziej wymagających gościach, dla których przeznaczamy luksusowe apartamenty na ostatniej kondygnacji m.in. dające możliwość podziwiania widoków i relaksu w jacuzzi na tarasie - dodaje Wiktor Grzechociński.

Uzupełnieniem całego kompleksu jest Dino Park Happy Valley. To najlepsza edukacja i przygoda dla najmłodszych, którzy na 10 hektarach mają swój własny świat, a rodzice szczęście i uśmiech dziecka. Specjalna oferta będzie pozwala najmłodszym do korzystania ze wszystkich atrakcji Dino Park za darmo, wystarczy być gościem Happy Valley Resort & Hotels.

Wielkie otwarcie I etapu kompleksu zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

