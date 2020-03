Harmony Polish Hotels z akcją #ratujmypolskiehotele

Branża turystyczna staje w obliczu kryzysu o globalnym rozmiarze, większego niż wszystko, co znaliśmy do tej pory. Znajdujemy się w ogromnym kryzysie. Z tak dramatyczną sytuacją spotykamy się po raz pierwszy w życiu. Skala negatywnego wpływu pandemii koronawirusa jest niebywała. Branża turystyczna w jednej chwili po prostu zatrzymała się, wiemy że konsekwencje będą druzgocące - tak Harmony Polish Hotels argumentuje start nowej akcji.

"Wykonaliśmy mnóstwo pracy mającej na celu wdrożenie pakietu pomocowego dla firm z branży hotelarskiej przez rząd, ale musimy iść dalej. Czas ograniczonej, niestety do zera sprzedaży, powinniśmy wykorzystać na dostosowanie hoteli i ich obsługi do nowych oczekiwań gości, również w zakresie dbałości o ich bezpieczeństwo w obliczu nowych zagrożeń. Powinniśmy również uświadamiać naszych gości, że ta sytuacja kryzysowa przełożyć się może w nieodległej perspektywie czasu na znaczne pogorszenie się oferty turystycznej w Polsce, niestety nie wszystkie hotele dadzą rady przetrwać tego kryzysu, wiele obiektów zniknie z hotelarskiej mamy Polski" - apeluje Harmony Polish Hotels.



Harmony Polish Hotels włączyła się w akcję informacyjną: "nie odwołuj rezerwacji, zmień termin", a teraz proponuje możliwość zakupu cegiełek, które goście, jak tradycyjne vouchery, będą mogli wykorzystać w przyszłym roku, a w ramach cegiełki za 100 zł, gość otrzymuje do wykorzystania dodatkowe 20 zł.

Każdy z hoteli może sprzedawać cegiełki (vouchery) we własny zakresie, do wykorzystania we własnym obiekcie, w ramach akcji #ratujmypolskiehotele