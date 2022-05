„Health to Wealth" to podcast Accor

Wim Hof, Saasha Celestial-One, Allie Burns, Olaf Blanke czy Thierry Malleret to eksperci „Health to Wealth”.

Dobre samopoczucie będzie głównym tematem rozmów.

Inicjator podcastu Accor jest grupą hotelarską działającą w stu dziesięciu krajach.

Po serii podcastów grupa przygotowała wyzwanie dla przedsiębiorczych start-upów z Paryża we współpracy z VivaTech. Zwieńczeniem całości będzie publikacja poświęcona najnowszym odkryciom z dziedziny zdrowia psychicznego, fizjologii, socjologii, odpowiedzialności, globalnych zmian oraz prognoz na przyszłość.

- Celem współczesnego hotelarstwa jest ciepłe przywitanie, wzajemna troska i zapewnienie dobrego samopoczucia naszym gościom – podkreśla Emlyn Brown, Global Vice President, Well-Being, Accor.

– Jako światowy lider w branży hotelarskiej, chcemy być wzorem w zwracaniu uwagę na dbałość o dobre samopoczucie, które wykracza poza dotychczasowe myślenie skupione na centrach spa i fitness. Wellbeing pojawia się we wszystkich obszarach naszej działalności - od usług hotelowych, poprzez gastronomię, design i wiele innych. Cieszymy się, że w ramach „Health to Wealth” z pomocą wyjątkowych osobistości możemy zainspirować naszą społeczność i branżę do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego w czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – mówi.

- Inicjatywa Accor to duży krok naprzód w rozpoczęciu globalnej dyskusji z udziałem jednych z największych myślicieli, w czasach gdy nasze dobre samopoczucie wymaga szczególnej uwagi – dodała Anni Hood, CEO Well Intelligence. – Wierzymy, że każde działanie, by zainspirować ludzi do zmiany jest bardzo potrzebne.

Pierwsze odcinki „Health to Wealth” czekają na słuchaczy

W sieci można posłuchać już pierwszych czterech odcinków „Health to Wealth”, w których Wim Hof zwraca uwagę na równy dostęp do zdrowia i potęgę oddechu („Putting Mind Over Matter”), Kate Cook wyjaśnia wpływ zdrowia i odżywiania na wyniki biznesowe („Super Powered Through Strategic Nutrition”); Saasha Celestial-One omawia autorską, naturalną receptę na problem marnotrawstwa („Sharing A Recipe To Reduce Food Waste”), a Manuel Muniz ujawnia znaczenie i możliwości wykorzystania technologii w poprawie samopoczucia („Turning The Digital Tide”).

- Wszyscy wspólnie tworzymy naszą planetę, a gdy część tego organizmu jest w pewien sposób zaniedbana, odbija się to na całej społeczności. Moim zdaniem to bardzo naturalny sposób myślenia o społecznych i międzyludzkich powiązaniach, które przeplatają się w podcaście „Health to Wealth” – stwierdza Saasha Celestial-One, uczestniczka podcastów oraz autorka OLIO, aplikacji ułatwiającej dzielenie się żywnością i rewolucjonizującej sposób, w jaki zapobiegamy marnotrawstwu.

- Perspektywa dobrobytu w skali makro, którą omawia „Health to Wealth”, jest niezwykle istotna – dodaje Manuel Muniz, prorektor Uniwersytetu IE w Madrycie, były Secretary of State for Global Spain i jeden z rozmówców w „Health to Wealth”. – Cieszę się, że te dyskusje mają miejsce właśnie teraz, biorąc pod uwagę sytuację na świecie. Uważam, że jest to właściwy moment, by zająć się tymi sprawami - mówi.

