Henryk Orfinger: hotele potrzebują pomocy tu i teraz

Premier Mateusz Morawiecki obiecał 100 mld zł wsparcia dla polskich firm w ramach tarczy antykryzysowej. Małe i średnie firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników mogą liczyć na finansowanie w wysokości 3,5 mln zł na trzy lata, z czego 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób muszą już indywidualnie negocjować z Polskim Funduszem Rozwoju. Tu w grę wchodzi finansowanie do nawet miliarda zł. - To wszystko brzmi jak obietnica przyszłości. Rozmowa, negocjacje, potem pożyczka. My nie mamy na to czasu. Nasze hotele od prawie miesiąca są zamknięte. 500 osób z dnia na dzień przestało pracować - powiedział w programie specjalnym Wirtualnej Polski Henryk Orfinger, prezesa firmy Dr Irena Eris.

Henryk Orfinger podkreślił, że branża hotelowa potrzebuje pomocy dziś. - Hotele nie straciły 100 proc. przychodów. Musimy zwracać zaliczki, które już zostały wpłacone. Jesteśmy na minusie jeśli chodzi o przychody – podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską prezes firmy Dr Irena Eris.

Dodał, że w przypadku firm, które straciły ponad 80 proc. przychodów, pomoc powinna być rzeczywista i natychmiastowa. - Ja nie chcę pożyczki teraz. Mamy dobre relacje z bankami i jestem w stanie rozmawiać z nimi, żeby pomogły mi przetrwać ten trudny okres, ale bank oznacza zwrot, subwencja może być częściowo umorzona – podkreślił Orfinger. - Niestety to wszystko daleka przyszłość, a my potrzebujemy pomocy tu i teraz. Jeśli nie otrzymamy pomocy, która pozwoli utrzymać nam pracowników, to przyznam szczerze, że sam nie wiem co zrobić – przyznał Orfinger. Podkreślił jednocześnie, że jest zdeterminowany, aby utrzymać załogę, która razem z zakładem produkcyjnym liczy ponad 1000 osób.

Zaznaczył, że niestety jest bardzo niewiadomych, przede wszystkim to jak długo potrwa kryzys i kiedy rynek wróci do normalności

W programie specjalnym Wirtualnej Polski Henryk Orfinger stwierdził, że państwo realnie chce dołożyć do jednego pracownika ok. 2 tys złotych. - Ta pomoc kiedyś przyjdzie, za miesiąc, czy dwa, ale wciąż nie wiemy kiedy. Moją filozofią jest dbanie o pracownika, moi ludzie dużo zarabiają, nie chcę powiedzieć, że 2 tys. to mało, ale to nie jest pomoc dla firmy, która z dnia na dzień straciła 100 proc. przychodów – stwierdził.