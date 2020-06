Hilton otwiera nowe hotele w Polsce

- Polska to coraz bardziej popularna destynacja zarówno wśród osób podróżujących w interesach, jak i w celach turystycznych - mówi Patrick Fitzgibbon, starszy wiceprezes w dziale Development obszaru EMEA. - Dostrzegamy tu znaczny potencjał do dalszego rozwoju naszego portfolio w miastach, w których obecność międzynarodowych marek hotelarskich nie jest jeszcze tak powszechna - dodaje. Podkreśla, że Hampton by Hilton to marka, która rozwija się ostatnio w zawrotnym tempie – w ciągu minionych dwóch lat podwoiła liczbę swoich hoteli. - Podpisanie tych strategicznych umów zwiększa portfolio marki o wyczekiwane trzy nowe nieruchomości i wpisuje się w strategię, która pozwoli na wzrost obecności Hampton by Hilton na rynku Polskim o dwie trzecie do roku 2022 - podsumowuje.

Hampton by Hilton Krakow Airport

Dzięki podpisaniu umowy franczyzowej pomiędzy Hiltonem i Vanezza Sp. z o.o., 173-pokojowy Hampton by Hilton Krakow Airport, który przechodzi właśnie proces znacznej rozbudowy, dołączy do ponad 600 hoteli marki znajdujących się w pobliżu lotnisk. Hotel zlokalizowany jest 10 minut piechotą od krakowskiego lotniska oraz w pobliżu jednego z najszybciej rozwijających się obszarów przemysłowych w mieście, które przyciąga międzynarodowych i lokalnych inwestorów. Dzięki bezpośrednim połączeniom kolejowym z historycznym centrum Krakowa i drogowym z pobliskimi atrakcjami turystycznymi jak oraz największymi miastami w kraju, hotel stanowi atrakcyjny wybór zarówno dla osób podróżujących w interesach, jak i dla przyjemności.

W Białymstoku – jednym z największych miast we wschodniej części Polski – Hilton podpisał umowę z Rogowski Development Nova Sp. z o.o. BIS Sp. K., dzięki której do portfolio firmy dołączy 122-pokojowy hotel funkcjonujący pod marką Hampton by Hilton. Obiekt zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta.

Hampton by Hilton Zielona Góra

Hilton podpisał trzecią umowę franczyzową z Duda Development Sp. z o.o. oraz konsorcjum FB ANTCZAK, dzięki której Hampton by Hilton stanie się pierwszą międzynarodową marką hotelową obecną w Zielonej Górze oraz powiększy swoje portfolio o 115-pokojową nieruchomość. Hotel będzie usytuowany w kulturalnym centrum miasta w pobliżu najważniejszych połączeń drogowych i kolejowych z Niemcami oraz Polską centralną.

Trzy nowe placówki dołączą do portfolio 22 hoteli firmy Hilton w Polsce, w tym do niedawno otwartego Hilton Świnoujście Resort & Spa oraz Hampton by Hilton Łódź, którego otwarcie zaplanowane jest na koniec 2020 roku.