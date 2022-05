Hilton podsumował kwartał

Porównywalny w całym systemie RevPAR wzrósł o 80,5 procent w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r.

Porównywalna wartość RevPAR w całym systemie spadła o 17 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.

Jak podał hotelowy gigant w pierwszym kwartale br. zatwierdzono 22,2 tys. nowych pokoi do zagospodarowania, co oznacza, że ​​na dzień 31 marca 2022 r. osiągnięto poziom 410 tys. pokoi.

Hilton zadeklarował kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,15 USD na akcję w maju 2022 r.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

"Oczekuje się, że porównywalna wartość RevPAR dla całego systemu w 2022 r. wzrośnie od 32 do 38 procent w porównaniu do 2021 r." - podał koncern. Hilton prognozuje również, że dochód netto za cały rok wyniesie od 1 001 do 1071 milionów dolarów.