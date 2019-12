Hilton rozpoczyna największy w Europie program recyklingu mydła

mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 gru 2019 10:11

We współpracy z Clean the World, hotele Hilton w Polsce oraz 16 innych europejskich krajach, podejmą wysiłki zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach o ponad 130 ton rocznie równocześnie produkując 1,4 miliona nowych kostek mydła, które przekazane zostaną potrzebującym.