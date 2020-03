Hilton tnie koszty. Prezes rezygnuje z wynagrodzenia

Koronawirus postawił przed branżą hotelarską niespotykane dotąd wyzwania. Hilton Worldwide Holdings Inc. podejmuje zdecydowane działania w celu ochrony swojej działalności – napisała spółka na swojej stronie internetowej.

Ograniczenia w podróżowaniu, które dotykają cały świat, spowodowały, że wiele hoteli z szyldem sieci Hilton musiało zostać zamkniętych, a te, które pozostają otwarte, działają w ograniczonym zakresie. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o zachowanie płynności, operator hotelowy podjął następujące działania:

- Prezes i dyrektor generalny Christopher Nassetta zrezygnuje z pensji do końca 2020 r.;

- Wynagrodzenia członków rady dyrektorów zastają obniżone o 50 procent na czas kryzysu;

- Od 4 kwietnia, wielu członków zespołu firmy Hilton będzie miało ograniczone obowiązki pracy lub zostanie wysłana na tymczasowy urlop na okres do 90 dni. W tym czasie członkowie zespołu zachowają świadczenia zdrowotne i zgodnie z lokalnymi przepisami będą również uprawnieni do zasiłków dla bezrobotnych;

- Pracownicy, którzy nie zostaną skierowani na urlopy otrzymają wynagrodzenie obniżone o nawet o 20 procent na czas kryzysu;

- Zawieszone zostają wszystkie zbędne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne;

- Zawieszone zostaje wykup akcji i wypłata dywidendy.

Zarząd sieci Hilton podkreśla, że były to bardzo trudne decyzje do podjęcia, ale tylko one pozwolą firmie przetrwać obecny kryzys i umożliwią dalsze działanie po jego zakończeniu.

Firma podjęła także decyzję, że wszyscy goście hotelowi, którzy mają rezerwacje pobytu do 30 czerwca 2020 r. włącznie, nawet takie bez możliwości odwołania, otrzymają pełny zwrot kosztów.