Hilton w natarciu. Wkrótce dwa nowe hotele w Polsce

Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 mar 2021 11:51

Hilton ogłosił dziś plany otwarcia kolejnych dwóch hoteli spod marki Hampton by Hilton w Polsce w następstwie podpisania nowych umów franchisingowych. Hampton by Hilton Białystok będzie wybudowany przez firmę Rogowski Development i zarządzany przez VHM Hotel Management. W hotelu do dyspozycji gości zostanie oddanych 122 pokoi, a jego start spodziewany jest jeszcze w tym roku. Posiadający 135 pokoje Hampton by Hilton Tarnowo Podgórne zostanie otwarty pod koniec 2023 roku. Właścicielem hotelu jest Grupa Konkret, a będzie on zarządzany przez City Park Hotel Management.