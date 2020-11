Home-office pod gwiazdkami? Hotele mają pomysł, jak zwiększyć popyt

Przestrzenie coworkingowe w hotelowych wnętrzach to już standard, jakiego oczekują goście. Jednak w dobie pandemii zarówno sieci, jak i pojedyncze hotele poszły o krok dalej, wynajmując pokoje do pracy zdalnej.

Wynajem pokoju wyłącznie na godziny obejmujące dzień roboczy (w godzinach 9-17 lub 9-18), dobre łącze internetowe, kawa i herbata gratis plus dodatkowe zniżki w hotelowej restauracji - tak w skrócie prezentuje się oferta, jaką hotele dedykują osobom, które nie mogą sobie pozwolić na pracę w domu, a coworking nie spełnia ich potrzeb utrzymania dystansu społecznego. To kolejna ze zmian, z jakimi mamy do czynienia podczas pandemii, a jednocześnie nowy sposób, który ma szansę zwiększyć popyt w hotelach biznesowych, które wciąż czekają na gości.

Accor zadba o balans

Propozycję biura w hotelu oferują już zarówno wielkie marki, jak i pojedyncze hotele zlokalizowane na całym świecie, wśród nich, m.in. Raffles Singapore, Intercontinental New York Times Square w Nowym Jorku, Zoku Amsterdam czy kilka obiektów działających w centrum Moskwy. Niedawno o nowej koncepcji „Hotel Office” poinformował również Accor. „Wraz z globalnymi zmianami społecznymi, branża hotelarska wchodzi na nowe tory. Około 300 hoteli Accor w całej Europie - od marki ibis po Fairmont Hotels & Resorts - zaoferuje tzw. biura hotelowe” - tak nowy koncept zapowiedziano w mediach społecznościowych.

- Praca w domu może być dla niektórych wygodna. Ma jednak swoje ograniczenia: współdzielenie przestrzeni, zachwianie równowagi życia osobistego i zawodowego. W hotelu można bez przeszkód wykonywać połączenia konferencyjne, dysponować komfortową przestrzenią i korzystać z udogodnień hotelowych, takich jak restauracja, siłownia i nie tylko - wyjaśniał James Wheatcroft, Vice-president of Marketing Accor Hotels, Northern Europe, wyraźnie podkreślając misję biur hotelowych - optymalizację wydajności pracowników.

Na początek konceptem objęto większość hoteli spod parasola Accor zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i na północy Europy, jednak w nadchodzących tygodniach program może zostać rozszerzony na kolejne kraje.

Polskie hotele nie zostają w tyle

Oferta home-office w hotelu jest również coraz częściej dostępna w Polsce. Na wprowadzenie do hotelowego cennika opcji wynajęcia pokoju w charakterze biura zdecydowała się, m.in. sieć Best Western (np. w hotelu Best Western Plus Hotel Warsaw), krakowski Crown Piast Hotel & Spa czy stołeczny Airport Hotel Okęcie.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?