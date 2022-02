Hotel, akademiki, galeria sztuki, centrum kulturalno-kongresowe... Władysław Grochowski, Arche o inwestycji w EC Szombierki

EC Szombierki w Bytomiu słusznie są nazywane industrialną katedrą. - Jak człowiek stanie przy jej kominach, to czuje się taki maleńki. Nigdy nie widziałem podobnej budowli. Wyliczyliśmy, że cała nasza Cukrownia Żnin zmieściłaby się w największej hali. Zresztą sukces Cukrowni dodał nam odwagi przy zakupie elektrociepłowni, gdy już wpadłem na pomysł uruchomienia w niej kreatywnej uczelni wyższej. Prowadzimy rozmowy na ten temat m.in. z firmą, która zatrudnia 300 tys. osób na całym świecie - zdradza Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche.

W EC Szombierkach mieszkań w ogóle nie będzie. Na pewno sprawdzi się hotel, może niewielkie akademiki, galeria sztuki i centrum kulturalno-kongresowe, ponieważ wielkie hale doskonale się nadają do organizowania dużych wydarzeń.

Arche chciałoby, żeby można było jakoś połączyć elektrociepłownię z pobliskim osiedlem w Bobrku, tzw. Nową Kolonią Robotniczą, bo to niesamowite miejsce, które warto pokazać ludziom .

Co będzie w wieży zegarowej i w trzech kominach? Trochę za wcześnie na takie deklaracje, ale te budowle mają olbrzymi potencjał - na przykład w kominach mogłyby powstać dwupoziomowe apartamenty. Tak wielkie są to obiekty.

EC Szombierki w Bytomiu w końcu trafiają do portfela Arche. Jak długo badaliście ten obiekt, bo to podobno trochę trwało?

Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche: Jakieś trzy, cztery lata temu opowiedział mi o nich nasz architekt i mój bratanek Piotr Grochowski. Najpierw znalazł je w Internecie, a potem – przy okazji konferencji w Katowicach – odwiedziliśmy to miejsce. Po obiekcie oprowadzali nas lokalni społecznicy, którzy „opiekują się” elektrociepłownią od lat. Jednak nie od razu się zdecydowaliśmy na zakup, ponieważ długo nie miałem pomysłu na zagospodarowanie Szombierek. Dopiero rok później skontaktowaliśmy się z właścicielem tej nieruchomości. Przyjechałem do Bytomia i z przerażeniem zobaczyłem, jak szybko niszczeje ten zabytek. Elewacja się sypała jeszcze bardziej, dziur w dachu przybyło, wywożono też kostkę granitową.

Z czego wynika pech, jaki prześladuje ten obiekt, który wszystkich zachwyca. Ze strachu przed kosztami, jakie trzeba włożyć w jego rewitalizację?

To na pewno też, ale przede wszystkim trzeba mieć pomysł na ten obiekt. Jest to wyjątkowe miejsce – jak człowiek stanie przy tych kominach, to czuje się taki maleńki. Ta architektura naprawdę imponuje.

