Hotel Almond dołączył do sieci Grano Hotels.

Grano Group, do której należy sieć hoteli Grano Hotels znajdujących się nad polskim morzem.

Grupa pozyskała nowy, czterogwiazdkowy Hotel Almond położony w ścisłym centrum Gdańska.

Tym samym oferta sieci Grano Hotels powiększyła się o 109 nowoczesnych i przytulnych pokoi hotelowych osiągając łącznie poziom blisko 650 jednostek zawierających zarówno pokoje hotelowe oraz apartamenty na wynajem.

Polskie wybrzeże, a w szczególności Trójmiasto jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Polsce. Chętnie odwiedzane przez polskich i zagranicznych turystów, mające również doskonałą ofertę dla osób podróżujących w celach biznesowych. Wiodącą pozycję wśród działających w tym regionie hoteli ma należąco do Grano Group sieć Grano Hotels, w skład której wchodzą obiekty charakteryzuje się ponadprzeciętnym standardem i wysoką jakością wykonywanych usług.

Do wspólnego systemu rezerwacyjnego sieci Grano Hotels dołączył obecnie Hotel Almond. Tym samym oferta sieci powiększyła się o 109 pokoi hotelowych i liczy łącznie 642 jednostki w tym 416 pokoi hotelowych oraz 215 apartamentów na wynajem. Zgodnie z planem w najbliższym czasie oferta sieci będzie się zwiększała poprzez dołączanie do portfolio nowych obiektów. Sieć Grano Hotels poza Hotelem Almond tworzą prestiżowe obiekty zlokalizowane głównie na terenie Gdańska. Należą do niej również: Hotel Grano, Hotel Number One by Grano, Grano Apartments (Nowa Motława, Premium Stare Miasto, Sol Marina Apartments).

– Nasza sieć hotelowa i apartamentów na wynajem rośnie w siłę. Bardzo cieszymy się z poszerzenia naszej oferty o bardzo popularny wśród turystów obiekt znajdujący się w ścisłym centrum Gdańska. Hotel Almond będzie miał wspólny z siecią Grano Hotels dział rezerwacji indywidualnych, obsługi turystyki grupowej i konferencyjnej. Dzięki temu będziemy mogli zaproponować naszym klientom jeszcze szerszą i ciekawszą ofertę spędzenia czasu na terenie Gdańska – powiedział Dariusz Radtke, Prezes zarządu Grano Group.

Działający już od kilku lat czterogwiazdkowy Hotel Almond znajduje się w centrum Gdańska przy ulicy Toruńskiej 12, w bezpośrednim sąsiedztwie gdańskiego Starego Miasta oraz największego w mieście centrum handlowego. Spacer z tego miejsca do Fontanny Neptuna zajmuje zaledwie 7 minut. Pomimo bliskości do wielu głównych atrakcji miasta hotel zapewnia spokojną i kameralną atmosferę. Doskonała lokalizacja z dostępem do komunikacji miejskiej (stacja SKM, Dworzec Główny PKP, tramwaj, tramwaj wodny) zapewnia jednocześnie szybki dojazd do kluczowych punktów, takich jak m.in. Port Lotniczy Gdańsk, oliwskie ZOO, sopockie molo.

– W Hotelu Almond każdy pokój posiada klimatyzację, telewizję satelitarną, dostęp do darmowego internetu oraz w razie potrzeby – wygodną przestrzeń z biurkiem do pracy. Hotel stwarza dodatkowo szerokie możliwości dla organizacji różnego rodzaju spotkań biznesowych, po których można znaleźć odprężenie m. in. w strefie SPA z sauną, jacuzzi i basenem, a także rozkoszować się na miejscu najlepszą, lokalną kuchnią – opowiada Lucyna Waruszewska, dyrektor Hotelu Almond w Gdańsku.

