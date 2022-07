Hotel Altus Palace we Wrocławiu odlicza ostatnie dni do otwarcia

Pięciogwiazdkowy Hotel Altus Palace we Wrocławiu od 1 sierpnia będzie dostępny dla gości.

Pięciogwiazdkowy Hotel Altus Palace we Wrocławiu zajmie miejsce w zabytkowym budynku dawnego Pałacu Leipzigera.

Nowy hotel od 1 sierpnia zostanie udostępniony dla gości.

Inwestorem i generalnym wykonawcą rewitalizacji budynku jest firma deweloperska Torus z Gdańska.

Hotel Altus Palace, zarządzany przez Grupę Dobry Hotel, usytuowany jest w XIX-wiecznym budynku, należącym niegdyś do bogatego bankiera, Ignatzego Leipzigera. Architektem Pałacu był Carl Schmidt, który zaprojektował również Wzgórze Liebicha, będące obecnie Wzgórzem Partyzantów oraz Teatr Miejski, dzisiejszą Operę. Właściciel budynku w późniejszych latach sprzedał go miastu wskutek czego przed II wojną światową Pałac pełnił rolę siedziby banku, giełdy zbożowej i instytucji miejskich, natomiast po wojnie ulokowano w nim biura i mieszkania. Następnie zniszczony już budynek został wystawiony na sprzedaż.

W 2016 roku Pałac kupiła firma Torus, która przywróciła mu dawną świetność i dała drugie życie. Historyczne, niezwykle zniszczone wnętrza obiektu zostały ze smakiem odrestaurowane z jednoczesnym zachowaniem oryginalnych, zabytkowych elementów. Budynek został również wzbogacony o nowoczesne aranżacje, które dodają mu współczesności i wyjątkowego, niepowtarzalnego klimatu.

Hotel Altus Palace już prawie gotowy na przyjęcie pierwszych gości. Fot. mat. pras.

- Niezmiernie cieszymy się, że tak wyjątkowy i długo wyczekiwany obiekt już wkrótce powita pierwszych gości. Zabytkowy Pałac Leipzigera, w którym mieści się Altus Palace, wręcz prosił się o wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału. Bogato zdobione wnętrza budynku oraz zachowane do dziś marmurowe elementy idealnie wpisują się w naszą wizję stworzenia w Pałacu luksusowego, pięciogwiazdkowego Hotelu Altus Palace. Jesteśmy przekonani, że gruntowana rewitalizacja obiektu i wzbogacenie go o dodatkowe udogodnienia, takie jak chociażby sala konferencyjna, restauracja czy strefa SPA, sprawią, że będzie on często odwiedzanym miejscem przez naszych gości – mówi Leszek Mięczkowski, prezes zarządu i właściciel Grupy Dobry Hotel.

W Hotelu Altus Palace powstało 81 komfortowych pokoi i apartamentów, których historyczne wnętrze połączono z nowoczesnym designem. Obiekt oferuje także restaurację, bar oraz wyjątkową strefę Wellness, obejmującą nieckę wodną, saunę suchą i mokrą oraz zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne. Goście odwiedzający Altus Palace będą mieli również do dyspozycji Salę Fitness wyposażoną w niezbędne sprzęty do praktykowania codziennej rutyny ćwiczeń.

Atutem hotelu jest również wyjątkowo dogodna lokalizacja, tuż obok pięknego Ogrodu Staromiejskiego, Starego Rynku, Opery Wrocławskiej oraz Teatru Lalek i zaledwie kilka minut spacerem od Dworca Głównego.