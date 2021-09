Hotel Anders w Starych Jabłonkach na Mazurach w nowej odsłonie. Zobaczcie zdjęcia

Pandemia tylko na chwilę wstrzymała trwający od 2019 roku remont Hotelu Anders w Starych Jabłonkach na Mazurach. Po kilku tygodniach przestoju wiosną 2020 roku, przystąpiono do kontynuowania prac. W efekcie Hotel Anders zmienił się nie do poznania. Autorem projektu przebudowy hotelu jest pracownia Dżus Architekci z Olsztyna. Rolę współprojektanta pełniła natomiast spółka Trust Us.

Wszystkie pokoje zyskały zupełnie nowy wygląd i wyposażenie. Powstały również dwa nowe apartamenty. Całkowicie przearanżowano lobby recepcyjne, tworząc z niego przyjazną przestrzeń społeczną oraz nadano kompletnie nowy charakter strefie chillout z kręgielnią. Dodatkowo przebudowo zewnętrzny hotelowy dziedziniec, a na plaży nad jeziorem urządzono camper park. Sale konferencyjne zmieniły nie tylko design, ale zostały także wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. W ten sposób ukończonych zostało 70% zaplanowanych przed pandemią prac remontowych.

- Prawie 30 lat obecności Hotelu Anders na wymagającym rynku, który w ostatnim czasie jeszcze dotkliwie ucierpiał w wyniku pandemii, to wyjątkowa dla nas rocznica - podkreśla Tomasz Dowgiałło, prezes Hotelu Anders. Świętujemy ją m.in. poprzez nowe inwestycje, które jeszcze bardziej podkreślają potencjał obiektu. Wyeksponowaliśmy widok na jezioro i lasy, bo lokalizacja to jeden z naszych największych atutów. Zmienia się rynek MICE, oczekiwania firm oraz jak nigdy wcześniej podlegamy czynnikom od nas niezależnym – 30 lat działalności to dobra okazja, by mile zaskoczyć naszych Gości i sprawić, że Hotel Anders napisze nowy rozdział swojej historii – dodaje.

Daniel Błaszkiewicz, dyrektor generalny Hotelu Anders, dodaje: - Luksusowy 100-metrowy apartament z przestrzenią służącą spotkaniom biznesowym, pokoje z dużymi oknami, nowoczesny wystrój sal konferencyjnych w kolorach natury, sprzyjające nawiązywaniu relacji przestrzenie społeczne - to tylko niektóre z naszych nowości. Do wykończenia hotelu użyliśmy wielu materiałów, które chwalą się ekocertyfikatami, np. zastosowaliśmy ekotermiczne nowoczesne farby ścienne, a wykładzina w sali konferencyjnej i w przestrzeniach publicznych wykonana jest głównie ze starych sieci rybackich. Postawiliśmy na innowacyjne rozwiązania, ale takie które są przyjazne ludziom i środowisku oraz pozwalają cieszyć się naszą wyjątkową lokalizacją nad jeziorem, w otoczeniu lasu.

Autorem projektu przebudowy Hotelu Anders jest Pracownia Dżus Architekci z Olsztyna, która znana jest z łączenia nowoczesności z elementami regionalnymi. Naturalne materiały, pastelowe kolory, szara ceramika – to elementy, których nie brakuje w nowej aranżacji hotelu.