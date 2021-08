Hotel Arbiter w Elblągu przechodzi w nowe ręce

To była trzecia próba sprzedaży Hotelu Arbiter, w dwóch poprzednich nie znalazł się żaden chętny na majątek po spółce szacowany początkowo na 10,5 mln złotych. W najnowszym konkursie ofert cena została obniżona do 9 milionów złotych i znalazł się chętny na majątek spółki. Proces sprzedaży powinien zakończyć się do końca roku 2021.

Decyzja o upadłości spółki hotel Arbiter stała się prawomocna 1 września 2020 r. Głównym majątkiem spółki jest budynek przy pl. Słowiańskim o powierzchni użytkowej 12 tys. m kw. Hotel Arbiter ma 112 pokoi, dwie restauracje i siedem sal konferencyjnych. Od ogłoszenia upadłości hotel jest zamknięty.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl