Hotel Arbiter złożył wniosek o upadłość

Hotel Arbiter, jeden z najstarszych obiektów w Elblągu, ma finansowe problemy. Spółka o takiej samej nazwie, która nim zarządza, złożyła do sądu wniosek o upadłość - podaje portel.pl.

Elbląski Hotel Arbiter ma 112 pokoi, dwie restauracje i aż siedem sal konferencyjnych, jest w stanie pomieścić kilkuset gości. Od dłuższego czasu ma też poważne problemy finansowe, które skłoniły spółkę do złożenia do sądu wniosku o upadłość. W tej sprawie przedstawiciele spółki ani kierownictwa hotelu nie chcą się wypowiadać. Odsyłają do kancelarii prawnej.

Jak poinformował portal radca prawny, główną przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Przyczynami zaś niewypłacalności są czynniki obiektywne: brak rentowności działalności spółki, wynikającej z dużych kosztów utrzymania hotelu (hotel wymaga termomodernizacji), brak środków obrotowych w związku z zajęciem administracyjno-skarbowym, brak możliwości znalezienia inwestora mimo starań i efekt pandemii.