Wyjazdy integracyjne ze sportowym przesłaniem dają wiele korzyści. Aż 33 dyscyplin sportowych rekomenduje Hotel Arłamów.

Wspólne aktywności i sporty zespołowe poprawiają relacje.

Ruch niesie zdrowie, dobre samopoczucie i przypływ energii.

W Arłamowie jest wiele możliwości sportu i rekreacji, a centrum sportowe Hotelu nie ma sobie równych w polskiej branży hotelowej.

Sport ma ogromy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Korzyści płynących z regularnej aktywności sportowej są niezliczone. - Osoba wysportowana, funkcjonuje lepiej nie tylko w życiu prywatnym, ale i w sferze zawodowej. Warto zachęcać pracowników do prowadzenia aktywnego trybu życia na co dzień, warto inwestować w aktywną turystykę biznesową. Organizując wiele imprez dla branży MICE widzimy rosnący trend łączenia wyjazdów i szkoleń firmowych ze sportem. Hotel Arłamów ze względu na swoje położenie i niespotykane w skali kraju i Europy zaplecze sportowe jest znakomitą destynacją do spotkań poza siedzibą firmy z atrakcjami sportowymi wpisanymi w program imprezy. Możliwość uprawiania sportu zgodnie z filozofią #ArłaMOVE oraz wzięcia udziału w autorskich grach zespołowych to gwarancja dobrej zabawy i integracji zespołu. Z kolei ruch - czy to indywidualna aktywność fizyczna czy sporty zespołowe - daje poczucie spełnienia, dobre samopoczucie i liczne korzyści zdrowotne potwierdzone badaniami naukowymi i osobistymi doświadczeniami osób, które uprawiają sport – mówi Radosław Korczak, Manager ds. Sportu i Rekreacji w Hotelu Arłamów.

Basen w Hotelu Arłamów. Fot. Mat. pras.

W Arłamowie jest wiele możliwości sportu i rekreacji, a centrum sportowe Hotelu nie ma sobie równych w polskiej branży hotelowej. Profesjonalne zaplecze do uprawiania 33 dyscyplin sportowych daje całe spektrum możliwości aktywnego spędzania czasu o każdej porze roku. Kompleks Hotelowy Arłamów posiada dwa pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej i rugby. Jedno ma sztuczną nawierzchnię i certyfikat FIFA, drugie to „Arena reprezentacji” - pełnowymiarowy stadion piłkarski z naturalną, podgrzewaną murawą, który powstał specjalnie dla reprezentacji Polski w piłce nożnej przygotowującej się w Arłamowie do Mistrzostw Europy 2016. Obiekt jest całoroczny, ogrodzony, oświetlony, z możliwością nagłośnienia, z widownią na 380 miejsc i profesjonalnym, luksusowym zapleczem, w tym strefą odnowy biologicznej (gabinety masażu, kriokomora, wanny lodowe). Znajdują się tu też 2 korty tenisowe, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do piłki ręcznej plażowej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36 x 18 m z możliwością adaptacji do gry w koszykówkę, streetball’a, piłkę ręczną czy badmintona. Na jednym ze wzgórz zbudowano rzutnię do rzutu kulą i młotem, na której chętnie trenuje mistrzyni Anita Włodarczyk, ambasadorka hotelu.

Park Linowy Hotel Arłamów. Fot. Mat. pras.

Z kolei w dolinie Jamna znajduje się pole golfowe, które zachwyca graczy wspaniałymi widokami na góry. 9 dołków par 3 i 4 o zróżnicowanym charakterze to wyzwanie dla graczy o różnych umiejętnościach. Ćwiczeniom sprzyjają 2 target greeny, dwustronny driving range o długości ponad 300 m i sporej różnicy wzniesień z 2 zadaszonymi platformami, ogromnymi platformami trawiastymi i ćwiczebny green. Hotel Arłamów ma także Ośrodek Jeździecki i stadninę koni. Tutejsza kadra instruktorska prowadzi zajęcia dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców, ucząc techniki jazdy i odpowiedniej współpracy z koniem. Jazdy szkoleniowe odbywają się na 2 krytych ujeżdżalniach, a jeźdźcy poruszający się swobodnie w 3 końskich chodach mogą się wybrać na przejażdżki w plenerze przez cały rok.

Hotel Arłamów w drużynowym duchu. Fot. Mat. pras.

Wiele emocji zapewni park linowy 3doliny, który został budowany na 44 drzewach i zajmuje teren ok. 1ha. Na chcących sprawdzić swoje umiejętności czekają 4 trasy o różnej trudności z 56 przeszkodami i łącznej długości 600 m. Pokonanie ścianki, tyrolki, siatek tunelowej i pionowej, huśtawek, skoku indiańskiego, ruchomej kładki czy korytarza speleo wymaga sprawności fizycznej, dobrej koordynacji i odwagi, zawsze daje też sporą dawkę zabawy. To świetne miejsce na aktywne spędzenie czasu dla grup zorganizowanych i firm. Górzysty teren sprzyja także spacerom i treningom biegowym, nordic walking oraz na rowerach górskich i szosowych. Trzy trasy rowerowe, w tym odcinek specjalny zbudowany specjalnie pod Tour de Pologne 2021, łączą w sobie korzyści aktywności sportowej i walory turystyczne. Podczas sportów oudoorowych można obcować z naturą i przyjrzeć się wciąż dzikiej przyrodzie regionu. Zimą w Hotelu Arłamów działa kompleks narciarski z 2 wyciągami i 3 trasami narciarskimi oraz lodowisko, a okoliczne tereny zapewniają trasy dla narciarstwa biegowego i śladowego oraz wędrówek pieszych i na rakietach śnieżnych.

Centrum Sportowe Arłamów sprawia, że hotel położony u stóp Bieszczad jest atrakcyjny sportowo niezależnie od pory roku i pogody. Można tu bezpiecznie trenować różne dyscypliny sportu pod i okiem wykwalifikowanych instruktorów. Sportowym sercem kompleksu jest nowoczesna, profesjonalnie wyposażona hala sportowa z trybunami dla kibiców podzielona na halę główną i halę do tenisa ziemnego. Dzięki modułowej konstrukcji można ją podzielić na trzy niezależne sektory i wykorzystać jako boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej czy futsalu. W kompleksie znajduje się też kilka mniejszych sal, przeznaczonych do uprawiania innych aktywności sportowych, m.in. na fanów gry w squasha czekają cztery korty z certyfikatem Światowej Federacji Squasha, obok znajduje się sala do tenisa stołowego o powierzchni 92 mkw., są tu też dwie siłownie: medical cardio i sportowa, klub fitness i 2 profesjonalne, 25-metrowe strzelnice sportowe. Na uwagę zasługuje ściana wspinaczkowa, która z wysokością od 14 do 19 m i powierzchnią wspinaczkową 350 mkw., jest jedną z najwyższych ścian do uprawiania wspinaczki w Polsce. W hotelu znajduje się też kręgielnia, stoły bilardowe, basen z torami pływackimi i częścią rekreacyjną wewnętrzną i zewnętrzną z cudownym widokiem na okoliczne lasy i wzgórza oraz 3-piętrowa strefa wellness&SPA, gdzie można zregenerować się po sportowym wysiłku.

Hotel Arłamów, gry zespołowe. Fot. Mat. pras.

- Nasi klienci MICE wysoko cenią naturalne warunki i bogate zaplecze sportowe Hotelu Arłamów, które sprzyjają szkoleniom i spotkaniom firmowym, wyjazdom integracyjnym i motywacyjnym w sportowym duchu. Firmy chętnie korzystają u nas z możliwości uprawiania sportów drużynowych, zespołowej współpracy i zdrowej, sportowej rywalizacji oraz indywidualnych treningów w różnych dyscyplinach. Rośnie bowiem świadomość, że ruch na świeżym powietrzu, w naturalnym środowisku, a także aktywność fizyczna i sportowe zmagania „pod dachem”, które są dostępne niezależnie od pogody, niosą wiele korzyści ich pracownikom, dają im wiele satysfakcji i dobre samopoczucie przez wspólną zabawę. Szeroki wybór gier zespołowych i sportów outdoorowych, golf, konie, ścianka wspinaczkowa, strzelnica, kręgielnia… - to oferta dla najbardziej wymagających klientów i świetne warunki do tego, by pracownicy dobrze się poznali, nawiązali, wzmocnili i poprawili relacje. Współpraca pomiędzy różnymi osobami i działami oraz przepływ informacji między nimi, stają się lepsze nie tylko podczas sportowych zajęć, ale też mogą przełożyć się na lepszą pracę w środowisku firmowym i realizację służbowych zadań. Wspólne doświadczenia pomagają zadbać o dobrą atmosferę, dobrostan wszystkich pracowników i przełożonych oraz lepiej zrozumieć potrzeby innych, niezależnie od zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków w firmie. - tłumaczy Marta Masłowska, Dyrektor Sprzedaży i Konferencji Hotelu Arłamów.

Hotel Arlamow, ścianka wspinaczkowa. Fot. Mat. pras.

W kontekście integracji doskonale sprawdzają się gry zespołowe w plenerze, na przykład Arłamów Adventure Race, czyli bieg na orientację połączony z wykonywaniem zadań survivalowych i adventure. Dużą dawkę adrenaliny zapewni gra terenowa Śladami Przemytników - piesza wyprawa po lesie z szeregiem zadań do wykonania w punktach tematycznych. Emocjonujący będzie też udział w zabawach tematycznych, takich jak Arłamów Bez Kurtyny. Jej uczestnicy mają możliwość cofnąć się w czasie do okresu PRL-u. Wszystkie te gry stawiają na duży poziom zaangażowania uczestników, indywidualne wyzwania i współpracę w zespole. Sprawiają też, podobnie jak udział w sportowych zawodach i konkursach, że wyjazd firmowy będzie kojarzył się z dobrymi emocjami i pozostawi fantastyczne wspomnienia.

