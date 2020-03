Hotel Arłamów: Realne narzędzia pomocowe to jedyny sposób, by przeżyć

Sytuacja w hotelu, jak i w całej naszej branży, jest niezwykle poważna. Praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od jakiegokolwiek przychodu - mówi Michał Kozak, Prezes Zarządu Hotel Arłamów S.A. - Oczekujemy i żądamy realnego wsparcia – to czas próby nie tylko dla wszystkich przedsiębiorców, ale i dla rządu - dodaje.

- Sytuacja jest ekstremalnie trudna - przyznaje Michał Kozak. - Mamy zespół niemal 400 pracowników i szereg ogromnych zobowiązań.

Zdaniem prezesa zarządu Hotel Arłamów, rządowa Tarcza Antykryzysowa nie rozwiązuje problemu, przed jakim stanęła branża hotelarska w Polsce. - Diabeł tkwi w szczegółach, a tych na razie nie znamy - mówi Michał Kozak. - Realnym wsparciem dla nas byłyby dopłaty do wynagrodzeń, ale pod warunkiem, że wydarzą się natychmiast. Liczy się każdy tydzień, tu nie ma czasu do stracenia.

Dodaje również, że odroczenia poszczególnych zobowiązań podatkowych to za mało. - Potrzebujemy bezpośredniego realnego wsparcia w postaci umorzeń. Tylko w ten sposób można realnie i najszybciej pomóc branży w tak gigantycznym kryzysie, w jakim się znaleźliśmy - mówi Michał Kozak. - Wakacje podatkowo-kredytowe, czyli odroczenia, spowodują, że za chwilę problem wróci w podwójną siłą. Oczekujemy i żądamy realnego wsparcia – to czas próby nie tylko dla wszystkich przedsiębiorców, ale i dla rządu. Ścisła współpraca i realne narzędzia pomocowe to jedyny sposób, aby ten czas kryzysu przeżyć.