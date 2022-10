Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz i prezes hotelu w Arłamowie Michał Kozak podpisali porozumienie o realizacji projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

Jeszcze nigdy nie było w historii tej gminy sytuacji, w której prywatny przedsiębiorca współfinansował projekt przeznaczony dla mieszkańców.

Michał Kozak, prezes zarządu Hotelu Arłamów S.A. podpisał z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych Bartoszem Romowiczem porozumienie o realizacji projektu, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ustrzyki.

- Jeszcze nigdy nie było w historii naszej gminy sytuacji, w której prywatny przedsiębiorca współfinansował projekt przeznaczony dla mieszkańców. Nigdy. Jesteśmy pierwsi i to jest, uważam, powód do dumy. Mam też jednocześnie nadzieję, że za tym przykładem pójdą kolejne - tłumaczy Michał Kozak. - Ta sprawa jest dla mnie ważna jeszcze z drugiego powodu – takiego czysto ludzkiego. Po prostu mam potrzebę zrobienia czegoś dla lokalnej społeczności, trochę takiego zadośćuczynienia. To oczywiście jest związane z tym, że niedawno mieliśmy w hotelu awarię oczyszczalni i choć zneutralizowaliśmy jej skutki i zapowiedzieliśmy budowę nowej oczyszczalni – wciąż czuliśmy i czujemy niedosyt. Wciąż chcemy zrobić w tym temacie coś więcej. Współpraca z gminą jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Po nim, z pewnością będziemy stawiać kolejne - dodaje.

Czterogwiazdkowy Hotel Arłamów, największy obiekt hotelowy na Podkarpaciu, od połowy sierpnia ma problemy z oczyszczalnią ścieków. Jak wyjaśnił portalowi PropertyNews.pl Michał Kozak, prezes zarządu Hotelu Arłamów S.A., przyczyną były problemy z napowietrzaniem. Tak zwane ciecze zużyte (ścieki) są oczyszczane w oczyszczalni Hotelu Arłamów na wielu etapach, zarówno mechanicznych jak biologicznych. Jednym z końcowych etapów jest tzw. napowietrzanie i właśnie w tym obszarze nastąpiła awaria. Oczywiście została ona naprawiona zaraz po wykryciu – jeszcze tego samego dnia, gdy udało się ustalić przyczynę. Niestety naprawa awarii a naprawa jej skutków to nie to samo. Dlatego Hotel natychmiast wprowadził dodatkowe środki zaradcze, jak m.in. codzienny wywóz półpłynnego osadu do pobliskich oczyszczalni.

W tym celu zakupiliśmy m.in. dwa nowe wozy asenizacyjne o wartości 350 tys. zł. No a potem zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, by tego typu sytuacja nigdy się już nie powtórzyła. Tak powstał pomysł na wybudowanie zupełnie nowej, bardzo nowoczesnej oczyszczalni, która będzie mogła służyć nie tylko nam, ale też mieszkańcom okolicznych wsi. Koszt tak szerokiej inwestycji wyniesie około 6 mln zł. To duże wyzwanie – mówi Michał Kozak.

Prezes hotelu w Arłamowie Michał Kozak. Fot. Mat. pras.

Chcemy zachęcić mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni. Będziemy więc ich w tym wspierać finansowo. Koszt takiej jednej oczyszczalni nie powinien przekroczyć 5.000 zł, przy czym 2.500 zł z tej kwoty pokryje hotel, 1.000 zł będzie pochodzić z budżetu gminy, a pozostałą część finansuje beneficjent grantu. W sumie założyliśmy na ten projekt 140 tys. złotych, z czego Hotel Arłamów 100 tys. zł, a gmina Ustrzyki Dolne 40 tys. zł. Ta kwota pozwoli na budowę 40 nowych przydomowych oczyszczalni. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku – tłumaczy dyrektor hotelu w Arłamowie.

Współpraca między samorządem a hotelem będzie oparta będzie na programie grantowym.

Jak poinformował nas Michał Kozak, w najbliższym czasie Hotel Arłamów chce rozszerzyć działania ekologiczne o współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i szkołami.

- Takie proekologiczne projekty to dla nas żadne novum. Realizujemy je już od dawna. Arłamów od początku swojej działalności stawia na proekologiczne działania i rozwiązania. Mając szczególnie na uwadze nasze położenie jako "hotel blisko natury" – w środku tak bogato przyrodniczo terenu. Angażujemy się m.in. w działania na rzecz lokalnej przyrody, takie jak budowanie uli, budowanie domków dla jeży i ptaków, sprzątanie lasów i sadzenie drzew – sadzimy ich rocznie ok. 300. - mówi prezes zarządu Hotelu Arłamów S.A.