Hotel Bellotto w Warszawie stoi niedaleko Starego Miasta, sąsiadując z Teatrem Wielkim i Operą Narodową. XVI- wieczny pałac, w którym mieści się hotel od zawsze przyjmował gości ze świata elit.

Przyciągająca wzrok architektura subtelnie połączona ze stylem współczesnym sprawiają, że każdy gość czuje się w Hotelu Bellotto wyjątkowo.

W hotelu dostępnych jest 20 wytwornych pokoi.

Popularne wśród gości okazało się tamtejsze kasyno, strefa SPA oraz wydarzenia kulturalne.

Hotel Bellotto sprzyja relaksowi i odpoczynkowi. Jasne kolory ścian, jak też subtelne odcienie złota, tworzą pogodne i harmonijne wnętrze. Zachęcają do odpoczynku z książką w ręku przy cieple bijącego od kominka w przytulnej Sali Owalnej, do gry w bilard w zabytkowych podziemiach pałacu, do delektowania się niespiesznym posiłkiem w hotelowej restauracji Focaccia, czy ręcznie wyrabianych pralin w Cukierni Miodowa – mówi Maciej Wołoszczak, dyrektor operacyjny Hotelu Bellotto.

Maciej Wołoszczak, dyrektor operacyjny Hotelu Bellotto.

Warszawa to miasto z bogatą historią, która podczas II wojny światowej została prawie całkowicie zniszczona. Żeby ją odbudować posłużono się obrazami Canaletta – włoskiego artysty, który w XVIII wieku był nadwornym malarzem panującego wtedy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obrazy Canaletta charakteryzują się przede wszystkim wielką precyzją w odwzorowywaniu szczegółów przedstawianych postaci i architektury. Ta dokładność pomogła przy odbudowie zniszczonego podczas wojny miasta. Canaletto był jego pseudonimem – naprawdę nazywał się Bernardo Bellotto i to właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa hotelu, a w logotypie można dopatrzeć się malarskiego pędzla.

Sztuka zawsze bliska była temu miejscu. Nic więc dziwnego, że postanowiono cyklicznie organizować w pięciogwiazdkowym Hotelu Bellotto wernisaże wystaw artystów plastyków. Pierwsze tego typu "Spotkanie ze Sztuką" odbyło się w zeszłym tygodniu. A można było podziwiać (także kupić) obrazy Sabiny Marii Grzyb, Zofii Błażko, Bogusława Lustyka oraz Lecha Bator.

Artyści na wernisażu w Hotelu Bellotto.

- Będziemy cyklicznie organizować "Spotkania ze Sztuką" - zapowiada Maciej Wołoszczak, dyrektor operacyjny Hotelu Bellotto.

Na co dzień, na gości hotelu oprócz dużej dawki sztuki, czeka dwadzieścia ekskluzywnych i przestronnych pokoi i apartamentów. Ich wystrój nawiązuje do oryginalnych, renesansowych wnętrz. Każdy urządzony z dużą dbałością o detale tak, aby jak najlepiej oddawał klimat zabytkowego miejsca. Wygodne duże łóżka zapewniają spokojny sen, a telewizor LED z płaskim ekranem, jak też dostęp do Internetu, specjalne miejsce do pracy czy biznesowych spotkań, pozwalają znakomicie połączyć pracę z odpoczynkiem.

