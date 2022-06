Hotel Belmonte rusza w Krynicy-Zdroju. To pierwszy pięciogwiazdkowiec w popularnym kurorcie

Hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju już przyjmuje gości. To pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w mieście.

Hotel Belmonte ma spektakularną lokalizację - jest położony u podnóża Góry Krzyżowej, bezpośrednio przy stoku narciarskim Henryk Ski.

Obiekt został zaprojektowany w stylu nowoczesnego uzdrowiska.

Za inwestycję odpowiada grupa deweloperska Belmonte z Warszawy.

Zlokalizowany u podnóża Góry Krzyżowej, bezpośrednio przy stoku narciarskim Henryk Ski i w pobliżu centrum uzdrowiska Krynica-Zdrój, hotel Belmonte wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą resortową oraz bogatą ofertą rozrywkową.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Belmonte jest miejscem, w którym pozytywna energia ma swoje źródło. Najbardziej dumni jesteśmy z naszej gościnności, a cały zespół dba o nawet najdrobniejszy element pobytu gości. Tak, aby każdy odnalazł tutaj wymarzony spokój i relaks – mówi Arkadiusz Labudda, dyrektor generalny hotel.

Obiekt został zaprojektowany w stylu nowoczesnego uzdrowiska. Jego modernistyczna architektura została wkomponowana w krajobraz górski, a wnętrza nawiązują do bogatej historii Krynicy-Zdroju. Jedynie krótki spacer dzieli go od słynnego deptaka oraz pozostałych atrakcji, jakie ma do zaoferowania popularne uzdrowisko.

Na siedmiu kondygnacjach znajduje się 251 pokoi i apartamentów urządzonych z niezwykłą dbałością o detale. Z okien rozciąga się widok na panoramę Beskidu Sądeckiego oraz zazielenione patio. W hotelu dostępne są miejsca garażowe w podziemnym parkingu.

Goście mogą korzystać z przestronnej restauracji oraz lobby baru wraz z urzekającym tarasem widokowym. W restauracji Aura serwowane są dania łączące smaki europejskiej kuchni górskiej z tym, co unikatowe w regionalnej kuchni Beskidu Sądeckiego. Menu a’la carte, której autorem jest szef kuchni, Mirosław Jabłoński to kreatywne, odważne przełamanie klasyki, ale także szacunek dla lokalności i sezonowości.

Jedno z wnętrz Belmonte. Fot. mat. pras.

Strefa SPA & Wellness została zaprojektowana w oparciu o filozofię wellbeing. W Moon Spa specjaliści wykonują masaże, zabiegi i rytuały w dziewięciu gabinetach. Zaplecze wellness wyróżnia się bogatym kompleksem saunowym z sauną fińską, parową, solną, ziołową, rodzinną oraz grotą lodową.

Goście mają do dyspozycji duży, bo 25-metrowy basen wewnętrzny, strefę relaksu z leżakami przy basenie, a także zewnętrzne jacuzzi na hotelowym patio i siłownię.

Belmonte jest hotelem przyjaznym rodzinom. Na dzieci czeka hotelowa maskotka: Lama Belama. Resort zapewnia salę zabaw Belamy, pakiet animacji, ofertę Kids SPA czy wieczorne bajkowe kino.

Belmonte to również miejsce przygotowane do spotkań biznesowych. W hotelu są trzy sale konferencyjne, z których jedna pomieści do 500 osób.

Hotel Belmonte należy do inwestycyjnej grupy deweloperskiej Belmonte Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy, która realizuje nieruchomości mieszkaniowe i wypoczynkowe w Warszawie oraz w miejscowościach wczasowych.