Hotel Belotto staje się domem dla szeroko pojętej sztuki. - Chcemy, by Hotel Bellotto był dla naszych gości czymś więcej niż tylko hotelem - mówi Maciej Wołoszczak, dyrektor operacyjny Hotelu Bellotto

Hotel Belotto organizuje cykl Spotkań ze sztuką, podczas których goście mogą brać udział w pokazach, wernisażach, i aukcjach różnych dzieł.

Promocja sztuki jest częścią strategii Hotelu Belotto.

W murach XVI-wiecznego pałacu, można było ostatnio podziwiać autorską kolekcję biżuterii Sary Niedźwieckiej.

Hotel Bellotto wchodzi w promocję sztuki? To rzadkość na rynku hotelowym...

Maciej Wołoszczak: Można powiedzieć, że sztuka jest wpisana w DNA hotelu, o czym świadczy jego nazwa, która pochodzi od znakomitego włoskiego mistrza Canaletta czyli Bernarda Bellotto, a w logotypie można dopatrzeć się malarskiego pędzla. To właśnie dzięki jego dziełom udało się odbudować zniszczoną wojną Warszawę, a szczególnie Starówkę, przy której mieści się nasz hotel.

Sami „ściągacie” Państwo tego typu wydarzenia do obiektu, czy to kwestia wynajmu powierzchni tak jak ma to miejsce w przypadku np. konferencji?

Jeszcze przed pandemią w naszym hotelu odbywały się liczne wernisaże, które organizowaliśmy sami. Pandemia sprawiła, że musieliśmy, siłą rzeczy, zawiesić tę działalność, ale cieszę się, że teraz możemy do niej wrócić.

Rozpoczęliśmy organizację cyklu Spotkań ze sztuką we współpracy z Pragalerią. To galeria sztuki i dom aukcyjny istniejący od 2015 roku na warszawskiej Pradze. Głównym celem jej działalności jest promowanie współczesnej polskiej sztuki i klasyki designu. W tym roku w sumie odbędą się w ramach tej współpracy 4 wernisaże. Wiosenna edycja już za nami, kolejna – letnia – odbędzie się w połowie czerwca.

Jaka sztuka może pojawić się w obiekcie? I jakie inne działania w najbliższym czasie planuje hotel Belotto?

Sztuka to dla nas nie tylko malarstwo, ale także rzeźba, muzyka czy moda. Dlatego teraz zorganizowaliśmy pokaz ręcznie robionej biżuterii. Mamy jeszcze wiele pomysłów, jednak najważniejsi są klienci i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Dlatego na bieżąco staramy się sprostać ich potrzebom. Ostatnio nasi goście zwrócili się do nas z prośbą o organizacje wernisażu ich ulubionych malarzy. I tak zrodził się pomysł na „Spotkania ze Sztuką”.

Chcemy, by Hotel Bellotto był dla naszych gości czymś więcej niż tylko hotelem, w którym mogą odpocząć, ale miejscem, które ich inspiruje, wspiera ich codzienne pasje. Dbamy o detale – jak w przeszłości Canaletto i tym się kieruje w codziennej pracy i w myśleniu o przyszłości. Mamy ambicje być hotelem najbardziej skoncentrowanym na pasjach naszych gości.

