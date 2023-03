Zamknięty od wiosny 2020 roku, Hotel Blow Up Hall w Poznaniu, należący wcześniej do Grażyny Kulczyk, ma nowych właścicieli. To firma Jantex Polska sp. z o.o. Otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku - podaje epoznan.pl.

5-gwiazdkowy hotel Blow Up Hall przestał działać wiosną 2020 roku z powodu problemów finansowych. Hotel kupiła firma Jantex Polska sp. z o.o. Właściciele - Patrycja i Maciej Kujawscy - mieszkają w Poznaniu i są związani z Wielkopolską. Hotel powstał z inicjatywy Grażyny Kulczyk. Znajdowały się tutaj jedynie 22 pokoje bez numeracji i tradycyjnej recepcji. Goście, zamiast klucza czy karty, otrzymywali iPhony z dostępem do wybranego pokoju. Na terenie hotelu można było zobaczyć wiele dzieł sztuki - fotografii, rzeźb czy instalacji. Hotel był nagradzany w prestiżowych konkursach czy rankingach. Otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

