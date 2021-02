Hotel, coworking, apartamenty. Koncept Novotel Living wkracza do Tallina

Dzięki partnerstwu pomiędzy Accor i Estmak Capital, marka Novotel Living wkracza do stolicy Estonii. Będzie to pierwszy obiekt reprezentujący koncept „Living” w krajach bałtyckich.



Zlokalizowany w centrum Tallina, pomiędzy starym miastem a portem, obiekt zaoferuje 124 pokoje z aneksami kuchennymi oraz przestrzeń coworkingową, siłownię i restaurację. Estonia cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich turystów. Malowniczy Tallin jest miejscem, które warto odwiedzić niezależnie od pory roku. Goście podróżujący do Tallinna i szukający nietuzinkowego miejsca do zatrzymania się, znajdą ofertę dla siebie w ramach konceptu Novotel Living.



- Novotel Living jest przykładem reprezentowanego przez Accor elastycznego podejścia do gościnności, stanowiącym odpowiedź na zmieniające się potrzeby podróżujących. Koncept „Living” został już wprowadzony na całym świecie i zaczyna zyskiwać na popularności zarówno wśród inwestorów, jak i podróżujących. Już pracujemy nad podobnymi projektami w Belgii czy w Rumunii, a dzięki partnerstwu z Estmak Capital, Novotel Living pojawi się również w krajach bałtyckich. Cieszymy się, że możemy przedstawić naszym gościom nowy pomysł na pobyt w hotelu, odpowiadając tym samym na ich potrzeby i wzbogacając ich dotychczasowe doświadczenia - mówi Katarzyna Sławińska Development Executive Manager Accor Eastern Europe.



Novotel Living to marka Grupy Accor, stanowiąca połączenie usługi hotelowej, reprezentowanej przez markę Novotel, z usługami apartamentowymi. Hotele Novotel Living proponują elastyczne rozwiązania dla gości planujących kilkudniowe lub kilkumiesięczne pobyty, oferując pokoje i apartamenty z aneksami kuchennymi oraz przestrzeń wspólną dla mieszkańców zwaną „Club House”. Modułowość obszarów oraz funkcjonalny design są kluczem do filozofii marki, stanowiącej, że codzienne chwile mają znaczenie.



- Będzie to pierwszy tego typu hotel apartamentowy w krajach bałtyckich - Novotel Living by Accor. Świat wokół nas się zmienia, sposób podróżowania również. Naszym celem jest zapewnienie osobom przyjeżdżającym do Tallinna w celach biznesowych i zawodowych, ale także turystom i mieszkańcom, najlepszego zakwaterowania o jakim kiedykolwiek marzyli. Istotne jest, aby naszym gościom zapewnić nie tylko nocleg, ale także wielofunkcyjną przestrzeń coworkingową. Wybraliśmy wyjątkową lokalizację dla tej nieruchomości - obok portu w Tallinie, zaledwie kilka minut spacerem od Starego Miasta w Tallinnie i 15 minut tramwajem od lotniska. Estonia, z sercem w Tallinie, nadal pozostaje jednym z ukrytych klejnotów Europy, ale z każdym pobytem podróżni rozwijają wyjątkową więź z naszym krajem. Dlatego wprowadzanie innowacyjnego konceptu marki Novotel postrzegamy jako okazję do wzmocnienia wrażeń gości ”. - mówi Timofey Sukonkin, CEO Estmak Capital.



Hotel Novotel Living w Tallinie położony przy ulicy Poordi 5 ma zostać otwarty do końca 2022 roku.