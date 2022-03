Hotel dla Ukraińców w Lesznie prawie gotowy. Będzie tu mogło zamieszkać 100 osób

Jak informuje portal Leszno.pl, w przygotowaniu miejsca zbiorowego kwaterunku samorządowi miasta pomogły dwie duże lokalne firmy. To C&C Partners oraz VMI Poland, które wyłożyły w sumie 100 tys. złotych na zakup wyposażenia obiektu.

Nieczynny hotel stanie się lokum dla 100 osób

- Hotel jest nieczynny od czterech lat - mówi w rozmowie z portalem Sławomir Kryjom, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, któremu podlega tzw. czarny budynek na Smoczyku. - Sanepid i straż pożarna odebrały obiekt, potrzebujemy jeszcze półtora tygodnia i będzie on już w pełni wyposażony i gotowy na przyjęcie uchodźców.

W hotelu może zamieszkać do 100 osób. Za ich pobyt i wyżywienie - 70 zł od osoby dziennie - będzie płacił wojewoda. Pierwszy zwrot kosztów na pomoc uchodźcom w wysokości 54 tysięcy złotych miasto już dostało. Pieniądze zostały wydane m.in. na obiady, jakie Ukraińcy otrzymują w Spółdzielni Socjalnej Vita, paliwo, umowy zlecenia dla osób znających język ukraiński, zakupy.

Nie tylko miejsca noclegowe, ale też inne udogodnienia

Kto zamieszka w hotelu na stadionie? To zależy od wojewody wielkopolskiego, ale miasto także będzie mogło kierować tam uchodźców w porozumieniu ze służbami administracji rządowej w Poznaniu - tłumaczy portal Leszno.pl.

W hotelu uchodźcy będą mieć do dyspozycji nie tylko miejsca noclegowe z zapleczem sanitarnym, ale także pralnię, suszarnię, kuchnię, dostęp do internetu, dzieci - miejsce do zabaw, nieco starsi - do nauki. Obiekt będzie objęty całodobową ochroną.