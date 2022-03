Hotel "Duet" w Chełmie zamienił się w centrum pomocy uchodźcom. Zapewnia posiłki i dach nad głową

Jak podkreśla Alicja Brzozowska, współwłaścicielka hotelu "Duet" w Chełmie, każdy, kto do nich trafi, może zjeść u nas gorący posiłek przygotowany przez kuchnię. To śniadania, obiady i kolacje. Za nocleg i wyżywienie nikt nie musi płacić. Wszystko jest bezpłatne. Jak dodaje Bartosz Tuszewski, współwłaściciel hotelu, starają się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. - Nie myślimy o tym, kiedy to się skończy - zaznacza.

Jeden post na Facebooku zainicjował pomoc

Hotel "Duet" to obecnie jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc w mieście. W recepcji co chwilę dzwonią telefony, na parkingu ciągle pojawiają się nowe samochody, a sale zapełniają się ludźmi z bagażami. Wszystko zaczęło się od jednego postu na Facebooku.

- Napisaliśmy, że potrzebujemy paru pościeli i materacy, ponieważ mamy więcej gości niż przewidywaliśmy. Odzew był niesamowity. Zaczęli przyjeżdżać kolejni ludzie, w pewnym momencie nie można było już tutaj przejść – mówi Alicja Brzozowska.

Hotel zbiera środki na dalszą działalność

Właściciele hotelu udostępnili salę konferencyjną, gdzie w tym momencie zwożone są dary dla uchodźców z Ukrainy. Panuje tam ciągły ruch i powoli zaczyna brakować miejsca. Potrzeby są jednak ogromne, ponieważ bardzo często Ukraińcy pozostawili w ojczyźnie niemalże cały swój dobytek - pisze portal Onet.pl.

Hotel uruchomił także zbiórkę funduszy na dalszą działalność. Właściciele muszą opłacić rachunki oraz pensje dla zespołu.