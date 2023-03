Zamknięty od wiosny 2020 roku, Hotel Blow Up Hall w Poznaniu, należący wcześniej do Grażyny Kulczyk, ma nowych właścicieli. To firma Jantex Polska sp. z o.o. Otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Partner serwisu

5-gwiazdkowy hotel Blow Up Hall, który powstał z inicjatywy Grażyny Kulczyk, kupiła firma Jantex Polska sp. z o.o.

Planowany jest re-modelling wnętrz hotelu, tak by "wprowadzić do nich jasność i światło oraz sprawić by design był jak najbardziej praktyczny" - podali nowi właściciele Patrycja i Maciej Kujawscy.

Otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. 5-gwiazdkowy hotel Blow Up Hall przestał działać wiosną 2020 roku z powodu problemów finansowych. Hotel kupiła firma Jantex Polska sp. z o.o. Właściciele - Patrycja i Maciej Kujawscy - mieszkają w Poznaniu i są związani z Wielkopolską. Jantex Polska to spółka należąca do rodziny, która w branży drobiarskiej działa od 1976 r. Właściciele dywersyfikują inwestycje, z jednej strony nadal inwestując w modernizację i rozbudowę ferm kur niosek oraz sortowni jaj. "W obecnych czasach prognozowanie rentowności przedsięwzięć biznesowych jest coraz trudniejsze, dlatego prowadzenie działalności w różnych branżach i na różnych rynkach stanowi o bezpieczeństwie i stabilności całej grupy kapitałowej" - podaje firma. Zakup hotelu, którego operatorem będzie spółka Blow Up Hall, to również krok w stronę realizacji celów pozafinansowych. Czytaj więcej Hotel Blow Up Hall w Starym Browarze w likwidacji Hotel powstał z inicjatywy Grażyny Kulczyk. Znajdowały się tutaj jedynie 22 pokoje bez numeracji i tradycyjnej recepcji. Goście, zamiast klucza czy karty, otrzymywali iPhony z dostępem do wybranego pokoju. Na terenie hotelu można było zobaczyć wiele dzieł sztuki - fotografii, rzeźb czy instalacji. Hotel był nagradzany w prestiżowych konkursach czy rankingach. Firma Jantex Polska sp. z o.o. podała, że nowi właściciele doceniają sztukę użytkową, mają zamiłowanie do podróży, tworzą rodzinę z tradycjami, dlatego chcą stworzyć miejsce, w którym unikalna architektura będzie tworzyć tło dla spotkań z ludźmi (imprezy rodzinne, firmowe i przyjacielskie), spotkań z miastem (city break), wyciszenia, świętowania lub odkrywania. Wartości jakimi się kierują to minimalizm i komfort – wygoda na najwyższym poziomie przy zastosowaniu rozwiązań, które nie przytłaczają formą. Planowany jest re-modelling wnętrz hotelu tak, by wprowadzić do nich jasność i światło oraz sprawić by design był jak najbardziej praktyczny. Atmosfera przyjazna i kameralna, a obsługa z zachowaniem standardów hotelu 5 gwiazdkowego. Restauracja i hotel, które będą współdziałać i wspierać doświadczenie „uszczęśliwienia" gości. Jak podaje firma Jantex Polska sp. z o.o. otwarcie hotelu planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News