Rzeszowski hotel Hetman, należący do Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, przeszedł pełną modernizację. Od jesieni hotel będzie funkcjonował pod nową marką sieci Best Western Plus.

Hotel Hetman, który będzie funkcjonował pod marką Best Western Plus, znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, ale jednocześnie w niedalekiej odległości od centrum Rzeszowa.

Oprócz części noclegowej hotel posiada strefę restauracyjną, bar oraz 3 sale konferencyjne dla 150 uczestników.

Hotel Hetman posiada również własny, przestronny parking na 50 miejsc. Całkowitej renowacji zostało poddanych łącznie 60 pokoi, przestrzeń konferencyjna, część restauracyjna oraz elewacja. Rzeszów to miasto z dużym potencjałem, zarówno biznesowym, jak i turystycznym. Hotel Hetman znajduje się w cichej i bardzo spokojnej okolicy, nieopodal centrum miasta, dzięki czemu wyróżnia się wśród hoteli w Rzeszowie. Cieszymy się, że możemy przedstawić hotel w nowej odsłonie i zaproponować naszym gościom świeżo wyremontowane, komfortowe pokoje oraz przestronne wnętrza, które czynią nasz obiekt bardzo atrakcyjnym miejscem do organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń okolicznościowych i biznesowych – mówi Krzysztof Biskup, dyrektor hotelu Hetman. Hotel składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków: nowoczesnej części noclegowej oraz zabytkowej, w której mieści się restauracja, recepcja oraz trzy sale konferencyjne. Historyczny budynek służył kiedyś Hetmanowi Sobieskiemu jako stajnia dla koni. Architekci zachowali zabytkowe elementy z epoki, takie jak kamienne poidło dla konia czy ceglane łuki. Czytaj więcej Hotele PHH pobiły własne rekordy Za przygotowanie koncepcji i wykonanie projektu odpowiedzialna jest Pracownia Architektury i Urbanistyki FBT. Oba budynki przeszły gruntowny remont, mają nową elewację, wymieniona została cała stolarka, w tym okna i drzwi. Hotel Hetman w nowej odsłonie Pokoje przygotowano w modnym skandynawskim stylu dzięki połączeniu szarości i drewna z ożywiającymi, czerwonymi elementami wyposażenia. Hotel zyskał także dodatkową przestrzeń konferencyjną dzięki wygospodarowaniu dwóch dodatkowych, w pełni wyposażonych sal konferencyjnych. Elegancka i klimatyczna restauracja wraz z barem połączone są z zielonym patio. Wnętrza zostały zaprojektowane na bazie spokojnych beży, szarości i czerwieni. Całość kompozycji spajają stylowe metalowe detale poszczególnych elementów wyposażenia. Inspiracja naturą, wyeksponowana w drewnianych elementach i elegancka neutralna szarość zawarta w miękkich tkaninach są idealnym tłem dla wyrazistej czerwieni inspirowanej żywą energią logotypu marki Best Western Plus – podkreśla Joanna Sydor, główny projektant wnętrz pracowni FBT. Pracownia FBT ma już na swoim koncie realizację dwóch innych hoteli należących do Polskiego Holdingu Hotelowego – Holiday Inn Express Rzeszów Airport oraz modernizację Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

