Hotel Holiday Inn Dąbrowa Górnicza ma nowego zarządcę

Otwarty w 2016 roku hotel zarządzany był wcześniej przez spółkę Hotel Commercial Investment Sp. z o.o.

Hotel Holiday Inn został wybudowany przez HCI jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi wysokiej klasy na rynku hotelarskim Zagłębia i Śląska.

Zdaniem Prezesa HCI Marcina Majchrowicza był to strzał w dziesiątkę, zarówno jeśli chodzi o wielkość hotelu, jego funkcje jak i dobór marki z grupy IHG. - Na przestrzeni kilku lat zdołaliśmy wypracować stałą bazę Klientów. Umowa z VHM, doświadczoną firmą w zarządzaniu hotelami, da z pewnością nowy impuls naszemu hotelowi do dalszego, dynamicznego rozwoju na tym jakże wymagającym rynku - mówi.

- Podpisanie kolejnej umowy w 2021 roku uznajemy za szczególny sukces, nie tylko ze względu na panującą ciągle pandemię, ale także na rozpoczęcie działalności na Górnym Śląsku. To kolejny etap realizacji strategii naszej spółki i współpracy z sieciami międzynarodowymi, w tym przypadku z siecią IHG i marką Holiday Inn - mówi Wojciech Popis Wiceprezes Zarządu VHM Hotel Management. Holiday Inn Dąbrowa Górnicza dołączy do grona zarządzanych przez nas hoteli: Hampton by Hilton Old Town w Gdańsku, Hampton by Hilton w Olsztynie, który otworzyliśmy w czerwcu tego roku. W pierwszym kwartale 2022 planujemy otwarcie Hampton by Hilton Białystok.

- Siłą spółki VHM należącej do Satoria Group SA jest to, iż nie boi się nowych rynków. Trudny czas w jakim się znajdujemy pokazuje, iż może on dawać nowe możliwości profesjonalnym podmiotom - mówi Dariusz Futoma, Partner Zarządzający spółki Horwath HTL, która pomagała sfinalizować stronom umowę dzierżawy.

Hotel Holiday Inn oferuje 160 pokoi z nowoczesnym wzornictwem, sky barem, siłownią i salami konferencyjno-bankietowymi. W sąsiedztwie znajduje się Park Wodny, do którego można przejść bezpośrednio z hotelu. Obok znajduje się również największe na świecie Centrum Badawczo- Treningowe Hipoksji.